Após priorizar a defesa, Londrina EC busca agora meias e atacantes

O Londrina priorizou o sistema defensivo nas suas primeiras contratações para 2025. Setor mais carente após o fim da atual temporada ganhou seis novas opções para o próximo ano. O Alviceleste agora vai priorizar a chegada de atletas para o meio-campo e para o ataque para fechar o elenco visando o Campeonato Paranaense.







Entre os seis reforços anunciados, são dois goleiros, dois zagueiros e dois volantes. Dos 29 jogadores utilizados na Série C, somente seis permanecem no LEC e destes apenas o goleiro Elzo e o lateral Maurício jogam no sistema defensivo. Os demais remanescentes são o meia Gustavo França e os atacantes Henrique, Pablo e Iago Teles.







Os nomes confirmados até aqui são os goleiros Luiz Daniel e Lucão, os zagueiros Wallace e Marco Antônio e os volantes Marcelo Paredes e Lucas Marques. Wallace e Paredes ainda não começaram a treinar.

Com a chegada de Luiz Daniel e Lucão e ainda a permanência de Elzo, o clube conclui a busca por mais opções para o gol. Na zaga, Caio e Cadu, do time sub-20 e que foram titulares contra o Maringá, devem compor o elenco principal.





Para a posição de volante, o técnico Claudinei Oliveira conta agora com Paredes e Lucas Marques, além dos garotos Carlão e Wellington. O Londrina vai em busca de dois laterais, um para a direita e outro para a esquerda. As opções para o setor neste momento são Maurício, Daniel Bolt e Lauan.







