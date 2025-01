Após quarta vitória seguida, Londrina Vôlei vai encarar o líder Tijuca

Sob os olhos e o apoio de mais de dois mil torcedores que marcaram presença no ginásio de Esportes Moringão no sábado (25), a equipe feminina do Londrina Vôlei derrotou o Ascade, de Brasília, por 3 sets a 1.





O resultado, conquistado após uma emocionante virada, garantiu ao time londrinense a 5° colocação na tabela de classificação da Superliga feminina B com 11 pontos (4 vitórias consecutivas e 2 derrotas no início da competição).





Agora, o próximo duelo será no Rio de Janeiro, contra a equipe do Tijuca Tennis Clube, atual líder invicto da competição com 21 pontos somados (7 vitórias em igual número de jogos).







Na última quinta-feira (23), as atletas da equipe e o técnico Juliano Trindade foram recebidos pelo prefeito Tiago Amaral em seu gabinete para uma conversa. Quem também esteve presente foi o diretor-presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Felipe Prochet.





Em 2024, o Londrina Vôlei foi um dos projetos selecionados para receber patrocínio do Feipe (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos), gerido pela FEL.

TÉCNICO ANALISA

Sobre o jogo, o treinador repercutiu entusiasmado o desempenho das jogadoras. “Foi muito acirrado, o Ascade é um time que joga diferente dos outros, nos pôs algumas dificuldades e perdemos o primeiro set. Mas conseguimos reverter e conseguir a vitória”, relatou.





