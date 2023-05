Após quatro rodadas, Série B já soma seis mudanças de técnicos

A dança das cadeiras dos técnicos na Série B continua a todo vapor. Com apenas quatro rodadas disputadas, seis clubes já trocaram de comando.





Os três últimos a promoveram mudanças são Avaí, Mirassol e Sampaio Corrêa, que não venceram seus jogos na noite de quarta-feira (3). Na Série A, foram quatro trocas após três rodadas.

Publicidade

Publicidade





Em 16º, com apenas três pontos, o Avaí definiu pela saída do técnico Alex de Souza após a derrota por 3 a 0 para o Vila Nova, na Ressecada. O ex-meia paranaense de Palmeiras, Cruzeiro e Coritiba ficou apenas 18 jogos no comando da equipe catarinense.





Além do início ruim no Brasileiro, pesaram também as eliminações precoces no Estadual e Copa do Brasil. O clube ainda não havia anunciado o substituto até ontem.



Publicidade





Campeão da Série C no ano passado, o técnico Ricardo Catalá não resistiu à derrota em casa para o Novorizontino por 2 a 0 e não é mais o técnico do Mirassol. Foi a segunda passagem do treinador pelo clube, que tinha demitido um treinador pela última vez em 2010.





O Mirassol, atual nono colocado, com seis pontos, já anunciou Mozart como o seu novo treinador.

Publicidade





Mozart iniciou a Série B no comando do Atlético Goianiense, mas foi demitido após a terceira rodada e ficou apenas sete jogos no comando do clube, apesar de ter sido campeão goiano.





Adversário do Londrina na segunda-feira (8), em Goiânia, o Atlético ainda não confirmou o seu novo treinador e o time segue sob o comando do auxiliar Anderson Gomes.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: