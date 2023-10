Após "respiro", Londrina EC busca embalo para tentar fugir da zona do rebaixamento

Após superar a seca de quase dois meses sem vencer, o Londrina enfrenta o Mirassol nesta terça-feira (3), às 19h30, fora de casa, se apegando à matemática para tentar um último esforço contra o rebaixamento.





Com o fim da 30ª rodada, o Tubarão segue em 19° lugar, com apenas 24 pontos; o Avaí, primeiro time fora da zona da degola, tem 31.

Desde o jogo contra a equipe paulista, em 11 de junho, ainda pelo primeiro turno, o calvário alviceleste não mudou. Naquela partida, que perdeu por 2 a 1 no estádio do Café, o Tubarão já flertava com a zona de rebaixamento, com cinco derrotas seguidas.





A diferença é que agora, após vencer a “guerra” contra o Sampaio Corrêa, como descreveu o técnico Roberto Fonseca, o LEC não tem mais espaço para erros: restam apenas sete jogos na Série B.

O compromisso em Mirassol abre a 31ª rodada e depois dele o Tubarão só volta a campo no dia 15, para receber o Avaí, no estádio do Café.





Priorizando o “jogo a jogo”, Fonseca ressaltou que a última vitória em casa, na quinta passada (28), deu moral à equipe, principalmente porque o Sampaio vinha de uma sequência invicta de dez partidas. Ele também demonstrou preocupação com o desgaste dos jogadores de ataque.







“Nós temos um time da frente de muita movimentação. Automaticamente existe o desgaste, porque eles movimentam, preenchem [os espaços], estamos sempre cobrando, e é uma preocupação. Vamos ter que estar recuperando [os atletas]”, citando que a “movimentação de ataque” vem sendo repetida nos treinamentos e pode ser um dos triunfos do time.





