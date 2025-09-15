Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
PARTICIPAÇÃO INÉDITA

APVE Londrina Basketball briga por classificação no Brasileirão Feminino 2025

Redação Bonde com N.Com
15 set 2025 às 15:54

Compartilhar notícia

Júlio Sodré/APVE Londrina
Publicidade
Publicidade

A equipe da APVE Londrina Basketball segue na disputa do Brasileirão Feminino 2025, em Catanduva (SP), lutando por uma vaga na segunda fase da competição sub-23, que vai até o dia 20 de setembro. Em três rodadas da primeira fase, no grupo B, o time perdeu do Unimed Campinas Basquete (SP) na sexta-feira (12), por 68 a 64, venceu o Sodiê Mesquita (RJ) por 67 a 60 no sábado (13), e foi derrotado ontem (14) pelo Novo Basquete Catanduva, por 95 a 45.

O próximo confronto das londrinenses ocorre nesta segunda-feira (15), diante do Cerrado Basquete (DF), às 16h30. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal NBC TV no YouTube. Será o penúltimo jogo da APVE Londrina na etapa classificatória, e o clube ainda terá pela frente o BFB Blumenau (SC) na terça-feira (16), às 18h30.

Após o encerramento da primeira fase, a quarta-feira (17) será o dia de folga para todas as equipes. De 18 a 20 de setembro, será disputada a fase final, quando os times ficam distribuídos em três chaves, conforme a posição em que encerraram a etapa de grupos.

Em uma das chaves será decidida a classificação final de 9º a 11º lugar; outra terá as disputadas de 5ª à 8ª posição; e a chave principal definirá o grande campeão, o vice-campeão, além do terceiro e quarto colocados.

Essa é a primeira participação da APVE Londrina Basketball no Brasileirão Feminino, torneio organizado pela Confederação Brasileira de Basketball, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes e o Novo Basquete Catanduva, que sedia o campeonato e também disponibiliza as transmissões ao vivo das partidas.

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp

Cadastre-se em nossa newsletter


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Basquete Feminino Basquete Esporte APVE Londrina Basketball Brasileirão feminino
Publicidade
Publicidade

Continue lendo

Últimas notícias

Publicidade

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas