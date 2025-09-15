APVE Londrina Basketball briga por classificação no Brasileirão Feminino 2025

A equipe da APVE Londrina Basketball segue na disputa do Brasileirão Feminino 2025, em Catanduva (SP), lutando por uma vaga na segunda fase da competição sub-23, que vai até o dia 20 de setembro. Em três rodadas da primeira fase, no grupo B, o time perdeu do Unimed Campinas Basquete (SP) na sexta-feira (12), por 68 a 64, venceu o Sodiê Mesquita (RJ) por 67 a 60 no sábado (13), e foi derrotado ontem (14) pelo Novo Basquete Catanduva, por 95 a 45.





O próximo confronto das londrinenses ocorre nesta segunda-feira (15), diante do Cerrado Basquete (DF), às 16h30. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal NBC TV no YouTube. Será o penúltimo jogo da APVE Londrina na etapa classificatória, e o clube ainda terá pela frente o BFB Blumenau (SC) na terça-feira (16), às 18h30.





Após o encerramento da primeira fase, a quarta-feira (17) será o dia de folga para todas as equipes. De 18 a 20 de setembro, será disputada a fase final, quando os times ficam distribuídos em três chaves, conforme a posição em que encerraram a etapa de grupos.





Em uma das chaves será decidida a classificação final de 9º a 11º lugar; outra terá as disputadas de 5ª à 8ª posição; e a chave principal definirá o grande campeão, o vice-campeão, além do terceiro e quarto colocados.





Essa é a primeira participação da APVE Londrina Basketball no Brasileirão Feminino, torneio organizado pela Confederação Brasileira de Basketball, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes e o Novo Basquete Catanduva, que sedia o campeonato e também disponibiliza as transmissões ao vivo das partidas.



