APVE Londrina Basketball disputa semifinal com Foz Basquete neste sábado

A equipe da APVE Londrina Basketball entra em quadra neste sábado (6) pela semifinal do Campeonato Paranaense Feminino Adulto, o “Final Four”, enfrentando o Foz Basquete, às 15h, no ginásio da ARCOM, em Maringá. A cidade sedia a fase final da competição até domingo (7), quando será conhecida a grande campeã do Estadual 2025.





Quem sair vencedor do duelo, vai encarar na grande decisão o time ganhador da outra semi, que coloca frente a frente as anfitriãs da ADRM Maringá e o São José dos Pinhais/Guaxo. A partida irá ocorrer sábado (6), às 17h.





No domingo (7), às 16h, será disputada a final. Antes, às 14h, haverá o jogo que define o terceiro lugar. A APVE Londrina busca subir ao pódio novamente no Paranaense, sendo que a agremiação terminou o torneio em terceiro lugar em 2024.





Na fase classificatória da edição 2025, Londrina e Foz se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias para as adversárias. No entanto, o treinador Marival Mazzio Jr, da APVE Londrina, acredita que o time vem evoluindo e tem condições de realizar um grande jogo na semi. “Temos muitas atletas novas e recebemos reforços recentes, então a equipe ainda não estava entrosada. Nos preparamos todos os dias da semana treinando muito para encaixar o grupo da melhor forma. É uma partida única e temos a expectativa de atuar bem em busca da vaga”, considerou.





O elenco reforçado é um dos aspectos que motivam o time londrinense, conforme contou o técnico. “Estamos com boas opções em diferentes posições, como pivôs, e também versatilidade nas laterais e na armação. Tivemos a perda da Camila, que foi convidada para jogar nos Estados Unidos, então perdemos uma ótima atleta e pontuadora. O time do Foz tem como fator forte o entrosamento, mesclando uma base jovem com peças mais experientes e que atuam há mais tempo juntas que nossas jogadoras”, ponderou.





Mazzio Jr acrescentou que, apesar das dificuldades de adaptação no entrosamento do elenco com peças novas, as perspectivas são boas. “Aos poucos, elas encontram a melhor forma de atuar em quadra com as companheiras e o ritmo melhora. Lembrando que teremos, logo em seguida ao término do Campeonato Paranaense, o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) Sub-23, competição entre as mais importantes no calendário do basquete feminino nacional”, mencionou.





O CBI 2025 será realizado de 12 a 20 de setembro em Catanduva (SP). O time londrinense volta do Estadual no dia 7 de setembro, treina nos dias 8, 9 e 10. No dia seguinte (11), já embarca para a cidade do interior paulista.





O projeto da APVE Londrina Basketball é patrocinado pela Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes (FEL), com recurso do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe).



