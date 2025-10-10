APVE Londrina Basketball encerra primeira fase Paranaense na liderança

A APVE Londrina Basketball concluiu a participação na primeira fase do Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro e está garantida na primeira colocação. Mesmo com o resultado adverso desta quarta-feira (8), em Pato Branco, diante do Pato Basquete, pelo placar de 77 a 72, o time londrinense não pode mais ser alcançado por nenhuma equipe. A primeira colocação garante a vantagem de levar para casa a disputa do Final Four, nome dado à fase final da competição.





Publicidade

Publicidade

Pelo regulamento do campeonato, quando as equipes empatam em número de pontos na fase de classificação, os critérios de desempate são confrontos diretos entre os times e o saldo de pontos. Na partida disputada em Londrina, a APVE Londrina Basketball venceu o Pato Basquete por 99 a 64 e só deixaria a liderança caso fosse derrotado por 35 pontos ou mais em Pato Branco. Na noite desta quarta-feira (8), a vantagem do Pato Basquete foi de apenas cinco pontos.





Publicidade

A vitória escapou dos londrinenses no sudoeste do estado apenas nos últimos minutos. Dominante durante a maior parte do jogo, a APVE Londrina Basketball conseguiu um bom volume de jogo, diante de um adversário que colocou em quadra boa parte do elenco que vai disputar a próxima temporada do NBB, a elite do basquete nacional.





Publicidade

O destaque individual da partida, mais uma vez, foi o ala/pivô londrinense Gabriel Soldi. Com 29 pontos e 18 rebotes, ele foi o cestinha da partida e também o maior reboteiro. Os números consolidam o nono duplo-duplo do atleta em 11 jogos com a camisa da APVE na atual temporada. Duplo-duplo é quando um jogador atinge dois dígitos em dois quesitos diferentes, fator importante para demonstrar eficiência e versatilidade.

“Infelizmente, a gente sai com a derrota, depois de estar em vantagem a maior parte do tempo, mas o mais importante é que a gente tinha uma meta: ter a possibilidade de levar o Final Four para Londrina. E conseguimos isso”, comemorou o técnico Arody Neto.

Publicidade





Durante a primeira fase, a APVE Londrina Basketball disputou oito jogos e conquistou seis vitórias. Na próxima segunda-feira, representantes das equipes e da Federação Paranaense de Basketball vão se reunir para definição de questões relacionadas ao Final Four. Ainda não há uma data prevista para a disputa dos jogos da fase final.

Publicidade





O projeto masculino adulto da APVE tem incentivo da Copel, do Proesporte e apoio do Governo do Estado do Paraná, além de patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) da Fundação de Esportes (FEL), Unimed Londrina e Unicesumar. O projeto também tem apoio do restaurante LDN Grill, academia Estação Fitness e do fisioterapeuta Vinicius Coelho.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato



