APVE Londrina Basketball fica em 3° lugar no campeonato Sul-brasileiro de Clubes

A semana começa otimista para o basquete londrinense. No domingo (31), a APVE Londrina Basketball concluiu a participação no Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes Masculino, em Brusque (SC), com a terceira colocação na classificação geral. A competição tem chancela da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e foi organizada pela Federação Catarinense de Basketball (FCB), em parceria com as federações estaduais do Paraná e Rio Grande do Sul.
Esse foi o primeiro campeonato oficial do time londrinense na temporada 2025. Em três jogos disputados, a campanha teve uma vitória, pelo placar de 65 a 64 sobre o Caxias do Sul (RS), que foi o vice-campeão, e dois resultados adversos, diante da AD Brusque (SC), que foi o campeão, e da APAB Blumenau (SC).
“Foram apenas os primeiros jogos na temporada e sentimos um pouco da parte física ao longo dos desafios, que foram contra equipes já em atividade. A avaliação geral foi muito positiva. Jogamos contra fortes equipes. Temos um material muito interessante para trabalhar na sequência da temporada”, avaliou o técnico da APVE Londrina Basketball Arody Neto.
O Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes serviu de preparação para a sequência da temporada 2025, que terá o Campeonato Paranaense e os Jogos Abertos do Paraná. O técnico Arody Neto teve a possibilidade de analisar individualmente os novos atletas. Dois deles, inclusive, foram eleitos por técnicos adversários para integrarem o quinteto ideal, que é a seleção do campeonato. São eles o ala/pivô Gabriel Soldi, que teve médias de 15 pontos, 12.6 rebotes e 3.6 assistências por jogo, e o pivô Vitor Borges, com média de 13.6 pontos por partida.
Na próxima segunda-feira (8), o time londrinense faz a estreia no Campeonato Paranaense, em casa. A partida válida pela 1ª rodada está marcada para o Ginásio do Jardim Bandeirantes, contra a ADRM Maringá, às 19h45. A entrada será gratuita, com portões abertos ao público.
