APVE Londrina Basketball sofre revés diante do Campo Mourão Basquete

Redação Bonde com N.Com
02 out 2025 às 17:26

Júlio Sodré/APVE Londrina
A APVE Londrina Basketball  perdeu para o Campo Mourão Basquete em jogo realizado nesta quarta-feira (1º), na casa do adversário.  O placar foi de 73 a 68. Mesmo com o resultado adverso, o time londrinense está classificado por antecipação para o Final Four.


“Em Campo Mourão, foi um jogo bem físico e com muitas faltas. Dentro da nossa rotação da equipe, não conseguimos encaixar o nossa proposta, mas não temos muito tempo para lamentar. Domingo já tem jogo e precisamos reagir”, analisou o técnico da equipe, Arody Neto.


No próximo domingo (5), às 16h, a APVE Londrina Basketball terá o apoio da torcida. Em jogo válido pela sétima e penúltima rodada do Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro, o time londrinense recebe a Sociedade Thalia/ Phd Sports. A partida está marcada para o Ginásio do Jardim Bandeirantes, na Avenida Arthur Thomas, 1.560, e terá entrada gratuita.


O regulamento do campeonato prevê que quem termina a fase de classificação na liderança tem a vantagem de levar para casa o Final Four, nome dado à fase final da competição estadual. Com isso, o desafio do próximo domingo pode ser o último da APVE Londrina Basketball como mandante na temporada 2025, caso não ocupe a liderança ao término da primeira fase.

O projeto masculino adulto da APVE tem incentivo da Copel, do Proesporte e apoio do Governo do Estado do Paraná, além de patrocínio da Prefeitura de Londrina, via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), Unimed Londrina e Unicesumar. O projeto também tem apoio do restaurante LDN Grill, academia Estação Fitness e do fisioterapeuta Vinicius Coelho.

APVE Londrina Basketball Basquete Campo Mourão FEL Feipe - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos Ginásio do Jardim Bandeirantes
