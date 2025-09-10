APVE Londrina Basketball vai disputar o Brasileirão Feminino 2025 no interior de SP

O elenco feminino da APVE Londrina Basketball embarca nesta quinta-feira (11) para Catanduva (SP), cidade-sede do Brasileirão Feminino 2025. A competição é a segunda mais importante do calendário do basquete feminino nacional. Essa é a primeira vez que o time londrinense disputa o campeonato.
A APVE Londrina Basketball está no Grupo B e estreia na sexta-feira (12) contra a Unimed Campinas Basquete (SP), às 16h30. No dia seguinte, o adversário será o Sodiê Mesquista (RJ), também às 16h30. No domingo (14), o desafio é contra o Novo Basquete Catanduva (SP), às 20h30. O penúltimo jogo da primeira fase é diante do Cerrado Basquete (DF), às 16h30 da segunda-feira (15). Para fechar a fase de classificação, na terça (16) a equipe londrinense enfrenta o BFB/ Blumenau (SC), às 18h30.
Todas as equipes terão folga no dia 17 de setembro. Depois, de 18 a 20 de setembro, será disputada a fase final do campeonato, com os times divididos em três chaves, de acordo com a classificação da primeira fase. Uma chave será para definir a classificação da 9ª à 11ª colocação. Outra chave será das equipes que brigam da 5ª à 8ª colocação. Por fim, a chave principal terá as disputas para definir o campeão, o vice-campeão, terceiro e quarto colocados.
“Toda a nossa preparação em 2025 teve como foco o Brasileirão Feminino 2025. O basquete feminino tem atraído cada vez mais olhares da mídia e estamos orgulhosos em fazer parte disso. Também é muito legal poder levar o nome de Londrina de volta a uma competição nacional”, destacou o técnico Marival Mazzio Junior.
Elenco
O elenco londrinense tem as armadoras Candy Michelly e Emanuelle, as alas/armadoras Ana Luiza e Marilia Santos, as alas Isadora Menosso, Maria Eduarda e Netelyn, as alas/pivôs Ana Clara e Gabrieli Remus e as pivôs Ana Julia e Caroline. Além de Marival Mazzio Junior, a comissão técnica também é integrada pela assistente Maria Vitória Lentini e por Gabriely Santos.
O Brasileirão Feminino 2025 é uma competição sub-23 organizada pela Confederação Brasileira de Basketball, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes e o Novo Basquete Catanduva, que sedia o campeonato e também vai disponibilizar as transmissões ao vivo das partidas pelo canal de Youtube do projeto.
O projeto feminino adulto da APVE tem incentivo da Copel, do Proesporte e apoio do Governo do Estado do Paraná, além de patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, Unimed Londrina e Unicesumar. O projeto também tem apoio do Restaurante Londrinense, Casa de Carnes Paraná, D’Mille Alimentos, academia Arizona CF e Fisioterapeuta Vinicius Coelho.
