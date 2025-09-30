APVE Londrina Basketball vence a quinta partida seguida e segue na liderança do Paranaense

No último sábado (27), a APVE Londrina Basketball superou a Sociedade Thalia/ Phd Sports, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro. Jogando fora de casa em Curitiba, o time londrinense se mostrou mais à vontade em quadra e fechou a partida em 78 a 71. Com 100% de aproveitamento, a APVE Londrina Basketball permanece na liderança isolada da competição.





O destaque individual da partida foi o ala/pivô Gabriel Soldi. Ele foi o atleta mais eficiente em quadra. Com 26 pontos e 13 rebotes, Soldi registrou o sexto duplo-duplo em oito jogos pela equipe londrinense na temporada 2025. Duplo-duplo é quando um atleta atinge dois dígitos em dois quesitos diferentes. Além disso, ele também contabilizou três tocos e foi líder no quesito.

“Esse era um adversário que a gente ainda não havia enfrentado na competição e estávamos ansiosos por esse jogo. Foi uma partida bem difícil. Conseguimos abrir uma pequena vantagem na reta final e soubemos usar a nossa experiência. Estamos satisfeitos com o resultado”, analisa Gabriel Soldi.





A APVE Londrina Basketball tenta manter os 100% de aproveitamento, mais uma vez, fora de casa. Na quarta-feira (1º), a equipe comandada pelo técnico Arody Neto viaja para encarar o Campo Mourão Basquete.

