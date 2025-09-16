APVE Londrina Basketball vence mais uma no Campeonato Paranaense Masculino

O desafio foi marcado pelo retorno do ala/armador Nathal, capitão da equipe londrinense. Após passar por um período de 15 dias se recuperando de uma lesão no tornozelo, o atleta saiu de quadra aplaudido pela torcida e como cestinha da partida. Ele anotou 20 pontos. O pivô Vitor Borges foi o atleta mais eficiente em quadra. Ele registrou 19 pontos e 9 rebotes.

Foi com um show coletivo que a APVE Londrina Basketball manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro. Na noite de segunda-feira (15), o time comandado pelo técnico Arody Neto recebeu o Campo Mourão Basquete, no Ginásio do Jardim Bandeirantes, em Londrina, e conquistou uma importante vitória pelo placar de 83 a 67. O jogo foi válido pela segunda rodada da competição.





Outros atletas se destacaram individualmente. O ala/pivô Gabriel Soldi pegou 12 rebotes, deu 4 assistências e terminou o jogo como líder nos dois quesitos. O ala Pedro Lucas também foi importante ao anotar 19 pontos e pegar 6 rebotes. Empatado com Gabriel Soldi, o armador Joãozinho deu 4 assistências e também foi um dos líderes nesse quesito.





“Foi um ótimo jogo em casa, uma boa vitória e com boa presença do público. O time se saiu bem na defesa e pontuou de maneira fácil. Pontuamos com um placar elástico porque o grupo entendeu o plano de jogo e executou bem. O resultado veio, estamos satisfeitos, mas precisamos manter o foco para a sequência da competição”, analisou o técnico Arody Neto.

A equipe tenta manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense Masculino – Série Ouro no próximo domingo (21), às 16h, quando recebe, mais uma vez no Ginásio do Jardim Bandeirantes, o Pato Basquete, pela terceira rodada da fase de classificação. O time de Pato Branco é o atual hexacampeão estadual consecutivo. A entrada é gratuita.





O projeto masculino adulto da APVE tem incentivo da Copel, do Proesporte e apoio do Governo do Estado do Paraná, além de patrocínio da Prefeitura de Londrina, via Fundação de Esportes de Londrina (FEL) com recursos do Feipe; Unimed Londrina e Unicesumar. O projeto também tem apoio do restaurante LDN Grill, academia Estação Fitness e do fisioterapeuta Vinicius Coelho.

