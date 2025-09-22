APVE Londrina Basketball vence Maringá fora de casa e lidera Campeonato Paranaense

A APVE Londrina Basketball segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro. No último sábado (20), o time comandado pelo técnico Arody Neto viajou para enfrentar a ADRM Maringá pela terceira rodada da fase de classificação e conseguiu um importante resultado positivo: 76 a 65. A vitória mantém a equipe londrinense na liderança da competição.





A partida começou com um susto, já que os donos da casa fecharam o primeiro período em vantagem. O time londrinense se recuperou e virou o placar antes do intervalo. Individualmente, quatro atletas atingiram dois dígitos na pontuação. O ala/pivô Gabriel Soldi anotou 18 e foi o jogador londrinense mais eficiente. O ala/armador e capitão Nathal foi autor de 15 pontos, o pivô Vitor Borges fez 11 e o ala Pedro Lucas registrou 10 pontos.

“Foi uma importante vitória em Maringá. A gente veio para um jogo muito competitivo, conseguimos igualar a partida no segundo período. É um resultado muito importante e essencial para a sequência do campeonato”, analisa o técnico Arody Neto.





Difícil missão

Para tentar manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense Masculino Série Ouro, a APVE Londrina Basketball tem uma difícil missão na próxima quarta-feira (24), às 20h. O time recebe o Pato Basquete, atual hexacampeão estadual consecutivo e único representante paranaense no NBB, que é a elite do basquete brasileiro. O jogo será no Ginásio do Jardim Bandeirantes (Avenida Arthur Thomas, 1.660) e terá entrada gratuita.





O projeto masculino adulto da APVE tem incentivo da Copel, do Proesporte e apoio do Governo do Estado do Paraná, e recebe recursos da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Também tem patrocínio da Unimed Londrina e Unicesumar. O projeto conta ainda com apoio do restaurante LDN Grill, academia Estação Fitness e do fisioterapeuta Vinicius Coelho.

