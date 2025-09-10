Pesquisar

CLÁSSICO NAS QUADRAS

APVE Londrina vence ADRM Maringá na estreia do Campeonato Paranaense de Basquete

Redação Bonde com N.Com
10 set 2025 às 16:36

Júlio Sodré/APVE Londrina
A jornada do time masculino adulto da APVE Londrina Basketball no Campeonato Paranaense 2025 Série Ouro teve início na segunda-feira (8), com uma vitória importante dentro de casa. O time comandado por Arody Neto derrotou a ADRM Maringá por 88 a 63, no Ginásio do Jardim Bandeirantes, em partida válida pela rodada inaugural do Estadual.


O Londrina iniciou o jogo atrás no placar, que encerrou em 25 a 20 para o Maringá no primeiro quarto. Com postura diferente, o Londrina ganhou o segundo por 23 a 11, atualizando o placar em 43 a 36 favoráveis. Já no terceiro quarto, o Londrina abriu 20 pontos de vantagem, saltando para 68 a 47 no marcador. No último quarto, a APVE manteve o controle das ações e fechou o jogo em 88 a 63.

O desempenho coletivo foi o fator marcante da estreia, com destaques individuais em diferentes posições. Os atletas mais eficientes em quadra foram o ala Pedro Lucas e o ala/pivô Gabriel Soldi, empatados com 22 no índice deste quesito. O primeiro encerrou o jogo com 17 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, enquanto o segundo registrou seu quarto duplo-duplo em quatro partidas na atual temporada – diante do Maringá foram 12 pontos e 15 rebotes.


Com 22 pontos anotados, o pivô Vitor Borges foi o cestinha do duelo. Por sua vez, o armador Joãozinho pegou 7 rebotes e converteu 12 pontos, sendo outro atleta com brilho em quadra.

Outros dois jogos haviam aberto o campeonato antes da estreia da APVE Londrina. No dia 5 de setembro, a ADRM Maringá ganhou em casa do Campo Mourão por 70 a 64; e no sábado (6) foi a vez do Pato Basquete visitar e superar o Sociedade Thalia/PHD Sports, de Curitiba, pelo placar de 80 a 75.


O próximo confronto dos londrinenses será diante do Campo Mourão, no dia 15 de setembro, também no Ginásio do Jardim Bandeirantes, às 20h.

Turno e returno


Cinco clubes disputam o Paranaense Masculino 2025, sendo a primeira fase no modelo de pontos corridos, em turno e returno, todos contra todos, totalizando oito jogos para cada equipe. As quatro melhores avançam para a segunda fase, que terá sistema de quadrangular, o chamado Final Four, onde o primeiro colocado enfrenta o quarto, e o segundo joga contra o terceiro. Os vencedores fazem a final e os perdedores disputam o terceiro lugar.

Na análise do técnico Arody Neto, comandante do time adulto da APVE Londrina, iniciar o campeonato vencendo é algo que sempre traz boas perspectivas e motiva o elenco. “A equipe mostrou um comportamento excelente em quadra. Vínhamos de um Sul-Brasileiro recente, onde encerramos na terceira colocação, e já era visível uma evolução no nosso jogo. Diminuímos bastante o número de erros, e isso foi determinante para o resultado final”, pontuou.


Neutralizar o ataque

Para Neto, o time executou o plano de jogo com eficiência e soube explorar pontos específicos para neutralizar o ataque de Maringá. “Uma defesa forte foi a nossa base principal, e o ataque acabou sendo consequência disso”, citou.


Sobre o planejamento da APVE para este Estadual, o treinador apontou que a intenção é clara: brigar pelo título. “Respeitamos sempre nossos adversários mas confiamos na qualidade do nosso grupo e no trabalho que vem sendo feito diariamente. Essa vitória nos dá confiança, mas a meta continua sendo competir em alto nível, tanto no Estadual quanto nos Jogos Abertos do Paraná, que também disputaremos”, finalizou.

O projeto masculino adulto da APVE é incentivado pela Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), programa gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).


APVE Londrina Basketball Londrina Basquete Campeonato Paranaense Londrina Esporte
