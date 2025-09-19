APVE Londrina encara o Maringá para manter invencibilidade

O técnico da APVE Londrina, Arody Neto, frisou que o time precisa aproveitar o bom momento na competição e manter a intensidade nos treinamentos. “Tivemos dois ótimos resultados iniciais no Paranaense e isso nos dá ânimo para tocar o trabalho em frente. A entrega dos atletas é grande e precisamos manter o entendimento de que o fator coletividade precisa prevalecer. Tudo isso reflete diretamente nos resultados em quadra. A expectativa é positiva para o jogo contra o Maringá, será difícil fora de casa, mas confiamos na construção que temos para buscar a vitória”, destacou.

O clube maringaense aparece em segundo lugar com uma vitória, uma derrota e três pontos. Na sequência, estão em 3º o Pato Basquete (2 pontos em 1 jogo), em 4º Campo Mourão (2 pontos em 2 jogos) e em 5º o Sociedade Thalia, de Curitiba (1 ponto em 1 jogo).

Em busca de manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Paranaense 2025 Série Ouro, a APVE Londrina Basketball enfrenta a ADRM Maringá neste sábado (20), no ginásio da ARCOM, às 16h30. Fora de casa, a equipe busca uma vitória para se manter na ponta da tabela, já que lidera momentaneamente a classificação, com dois jogos ganhos nas duas primeiras rodadas, somando quatro pontos.





Na estreia pelo campeonato estadual, o primeiro confronto entre Londrina e Maringá terminou com vitória da APVE pelo placar de 88 a 63. “Maringá tem jogadores de qualidade e volume forte de jogo. No primeiro duelo contra eles conseguimos neutralizar bem essas opções ofensivas, mas sabemos que será preciso atenção redobrada, porque eles vêm de boas atuações. Nossa preparação tem sido voltada para conter essas ações e, ao mesmo tempo, explorar pontos em que temos vantagem”, afirmou.

Um objetivo ressaltado pelo treinador é fortalecer o entrosamento do grupo e ajustar alguns pontos de jogo. “Estamos conseguindo pontuar bem e aprontar a defesa, mas é possível aprimorar. É natural que, no início da temporada, surjam algumas situações de ajuste, já que recebemos novos atletas. Mas, o mais importante é que eles estão se adaptando rapidamente, confiantes e acreditando no grupo”, enfatizou.





Outro ponto positivo da campanha inicial vem sendo a alternância nos protagonistas das partidas. “Cada jogo tem um atleta diferente puxando a equipe, e isso torna nosso time imprevisível e difícil de marcar. Os problemas que aparecem em quadra estão sendo resolvidos com atitude, e esse é o DNA do grupo, um time de muita entrega, coragem e união. Tudo está dentro do que planejamos e temos certeza de que ainda vamos evoluir muito ao longo da competição”, concluiu.

Depois de encarar a ADRM Maringá, a próxima partida da APVE Londrina está marcada para o dia 24 de setembro, em Londrina, contra o Pato Basquete, às 20h, no ginásio do Jardim Bandeirantes. A data do jogo foi alterada, já que anteriormente havia sido fixada para 21 de setembro.





Paranaense 2025

Cinco clubes disputam o Paranaense Masculino 2025, sendo a primeira fase no modelo de pontos corridos, em turno e returno, todos contra todos, totalizando oito jogos para cada equipe. As quatro melhores avançam para a segunda fase, que terá sistema de quadrangular, o chamado Final Four, onde o primeiro colocado enfrenta o quarto, e o segundo joga contra o terceiro. Os vencedores fazem a final e os perdedores disputam o terceiro lugar.





O projeto masculino adulto da APVE é incentivado pela Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), programa gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

