APVE Londrina encerra participação na 1ª fase do Brasileirão Feminino 2025

A APVE Londrina Basketball terminou sua campanha na primeira fase do Brasileirão Feminino 2025, competição Sub-23 disputada em Catanduva (SP). O último confronto ocorreu nesta terça-feira (16), quando o time foi derrotado pelo BFB/Blumenau (SC) por 63 a 46. Agora, serão mais duas partidas pela frente, valendo a definição entre a 9ª e 11ª posição do campeonato, que é o segundo mais importante do calendário do basquete feminino brasileiro.
O primeiro compromisso na próxima etapa será diante das também paranaenses da ADRM Maringá, amanhã (18), às 9h. A outra adversária é o Cerrado Basquete (DF), na sexta-feira (19), no mesmo horário.
Ambos jogos terão transmissão ao vivo pelo perfil NBC Basquete no YouTube, disponibilizado pela equipe anfitriã do Brasileirão Feminino 2025, o Novo Basquete Catanduva.
A APVE Londrina ficou em sexto e último lugar do Grupo B na primeira fase. Foram seis pontos somados, com desempenho de uma vitória e quatro derrotas nas cinco rodadas realizadas.
O Novo Basquete Catanduva (SP) ficou na liderança da chave, invictamente, com 10 pontos, enquanto o Basquete Blumenau (SC) encerrou em segundo lugar, totalizando 9 pontos. Da 3ª à 5ª colocação, ficaram o Unimed Campinas (SP) (8 pontos), Sodiê Mesquita (RJ) (6 pontos) e Cerrado Basquete (DF) (6).
As semifinais do Brasileirão Feminino 2025 também estão definidas. Na quinta-feira (18), Santo André enfrenta o Blumenau, às 17h, e o Catanduva pega o São José, às 19h. As duas classificadas avançam para a grande final. E a briga pela faixa de 5º a 8º lugar terá as equipes do Santos (SP), AGFEB São José (SC), Unimed Campinas e Sodiê Mesquita.
Sobre os jogos que valerão o 9º lugar final, o treinador da agremiação pé-vermelho, Marival Mazzio Junior, afirmou que a equipe buscará corrigir algumas falhas da fase de grupos para tentar alcançar a melhor posição possível. “Serão jogos duros contra o Maringá e o Cerrado, precisamos entrar com alta concentração para melhorar esse entrosamento e tentar alcançar o 9º lugar final”, frisou.
Na avaliação do técnico, a falta de entrosamento foi um dos fatores que mais afetaram o rendimento na primeira fase do torneio. “Muitas atletas chegaram como reforços no decorrer da temporada e, com pouco tempo de treinamento, ficou difícil se adaptarem aos trabalhos e dinâmica em quadra. Esse desenvolvimento é parte de um processo que exige mais tempo. O Brasileirão é um campeonato de alto nível e reúne alguns times com projetos mais sólidos e estruturados, então essa experiência será importante para consolidar a APVE no cenário nacional e para prepararmos o grupo para os próximos desafios”, analisou.
Ainda assim, bons retornos já podem ser observados na primeira participação da APVE Londrina no Brasileirão Feminino, conforme contou o técnico. “Em 2024, disputamos campeonatos brasileiros Interclubes com o Sub-19 e o Sub-20, e agora demos um passo a mais no Sub-23 com o Brasileirão Feminino. Estar aqui é muito importante”, destacou.
Próximos desafios
Depois de encerrar sua participação no Brasileirão Feminino, a APVE Londrina concentra forças para os Jogos Abertos do Paraná, que terá Campo Mourão como sede. O time adulto representará a cidade e a primeira etapa irá ocorrer de 27 a 30 de novembro, enquanto as finais terão disputas de 4 a 7 de dezembro.
O Brasileirão Feminino 2025 é uma competição sub-23 organizada pela Confederação Brasileira de Basketball, em parceria com o Comitê Brasileiro de Clubes e o Novo Basquete Catanduva.
O projeto feminino adulto da APVE tem incentivo da Copel, do Proesporte e apoio do Governo do Estado do Paraná, além de patrocínio da Prefeitura de Londrina por meio da Fundação de Esportes de Londrina, Unimed Londrina e Unicesumar. O projeto também tem apoio do Restaurante Londrinense, Casa de Carnes Paraná, D’Mille Alimentos, academia Arizona CF e Fisioterapeuta Vinicius Coelho.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.