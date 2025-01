Arsenal confirma lesão no joelho, e Gabriel Jesus passará por cirurgia

O Arsenal informou nesta terça-feira (14) que o atacante Gabriel Jesus sofreu uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. O jogador passará por cirurgia nos próximos dias.





Gabriel Jesus passou por "extensas avaliações" para confirmar a lesão no joelho. O atacante se machucou no último fim de semana, em jogo contra o Manchester United pela Copa da Inglaterra, e deixou o gramado de maca.





O Arsenal não divulgou a data da cirurgia ou o prazo de recuperação do atacante brasileiro. O clube informou que o jogador "em breve começará seu cronograma de recuperação e reabilitação".

Gabriel Jesus fazia um boa temporada pelos Gunners, com 26 jogos e sete gols. O brasileiros ainda soma duas assistências.





O atacante passou por cirurgia no joelho direito no final de 2022, após lesão na Copa do Mundo do Qatar. Na ocasião, ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior.





