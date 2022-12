Artilheiros Giroud e Mbappé alavancam vitória da França sobre a Polônia

A atual campeã mundial contou com dois gols de Mbappé e um de Giroud (Lewandowski descontou) para manter vivo o sonho do terceiro título de Copa do Mundo. Em quatro jogos, os franceses balançaram as redes adversárias nove vezes.

Mesmo desfalcada de diversos jogadores importantes (inclusive o atacante Karim Benzema), a França mostrou mais uma vez nesta Copa do Catar sua potência ofensiva ao bater a Polônia por 3 a 1, neste domingo (4) no Estádio Al Thumama, pelas oitavas de final.

The defending champs march on to the Quarter Finals! 🇫🇷 @adidasfootball | #FIFAWorldCup

A Polônia também assustou, em chute de fora da área de Robert Lewandowski, mas principalmente em jogada criada pela esquerda por Bereszynski na qual Zielinski, de frente para o gol, chutou em cima do goleiro Hugo Lloris, e no rebote Raphael Varane salvou em cima da linha o chute de Kaminski.

Os 45 minutos iniciais no Al Thumama foram intensos, com a França mais presente no campo de ataque, mas a Polônia levando perigo por mais de uma vez.

Os gols marcados no duelo deste domingo alçaram ambos os atacantes ao primeiro posto de uma determinada lista de artilheiros: Olivier Giroud chegou aos 52 com a camisa da seleção, superando Thierry Henry e se tornando o jogador que mais marcou pela França na história, já Mbappé pulou para cinco nesta Copa, abrindo dois de frente na artilharia da competição, enquanto acumula nove gols em duas participações em Mundiais.





Antes do intervalo, a Polônia ainda teve mais uma chance, mas o chute de Kaminski desviou na zaga e foi para fora.

MBAPPÉ BRILHA E ALIVIA FRANÇA





Na segunda etapa, a França continuou martelando a meta polonesa, porém em menor intensidade. Szczesny não brilhou tanto até que o craque Kylian Mbappé praticamente sentenciasse o resultado.





Aos 28, após saída da defesa com um chutão, Giroud puxou contra-ataque e Griezmann encontrou o atacante do PSG (França) pelo lado esquerdo. Ele dominou e finalizou com calma no ângulo direito do goleiro polonês.





Já na reta final, em nova jogada pela esquerda, desta vez Mbappé criou o espaço e acertou belo chute no ângulo oposto, deixando 3 a 0 no placar no começo dos acréscimos e definindo a classificação da França.