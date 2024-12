Associação Atlética Banco do Brasil em Londrina promove torneio de basquete com brasileiro da NBA

A AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) de Londrina realizou no último fim de semana o Torneio de Verão de Basquete Edmilson Palermo. A competição foi disputada entre os dias 13 e 15 de dezembro, com a participação de quatro equipes e atletas de 24 a 65 anos.





O evento foi organizado pela equipe de basquete máster da AABB Londrina com o objetivo de confraternizar e fomentar o basquete de toda a região. O torneio contou com a presença ilustre do ex-atleta do Toronto Raptors e Utah Jazz, da NBA (Liga de Basquete dos Estados Unidos), Rafael Baby, que participou da entrega das premiações e também fez um “bate-bola” com os fãs.

O homenageado do torneio, Edmilson Palermo, defendeu equipes de Londrina, clubes, além das seleções londrinense, do Paraná e da UEL. Começou a jogar em 1972 e teve um trabalho relevante no incentivo e fomento do basquete máster em Londrina.





Na competição, Edmilson teve a oportunidade de jogar com dois atletas que começaram com ele sua jornada: Auber Silva Pereira e Roberto Furlanetto.





