Associação dos Surdos de Londrina é campeã invicta da Copa Paraná de Futsal

A equipe da ASL (Associação dos Surdos de Londrina) foi a campeã invicta da Copa Paraná de Futsal de Surdos 2023, realizada entre os dias 18 e 19 de março em Londrina.





Tendo conquistado este título pela sétima vez, após vencer as cinco partidas que disputou, a ASL foi a anfitriã da competição e contou com um grupo de 12 jogadores, incluindo Diego Lima, que foi escolhido como o melhor jogador do torneio.

Na final do campeonato, a agremiação derrotou a ASSJP (Associação dos Surdos de São José dos Pinhais) por 5×4 nos pênaltis, após ter empatado em 1×1 no tempo regulamentar.





Organizado pela FDSP (Federação Desportiva de Surdos do Paraná), o evento foi promovido com o apoio da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), SESC e Colégio Marista, e também contou com emenda parlamentar da deputada federal Luísa Canziani.

De acordo com o presidente da FEL, Marcelo Oguido, a entidade procura apoiar as modalidades paradesportivas porque elas oferecem muitos benefícios aos participantes.





“Da mesma forma que o esporte transforma a vida dos atletas que não têm deficiências, o paradesporto é uma forma de você proporcionar um recomeço de vida não só para esses atletas, mas também para as famílias deles. As famílias de uma pessoa com deficiência também enfrentam dificuldades se essa pessoa está mal. Então, no momento em que as pessoas com deficiências vencem a depressão e o desânimo através do esporte, isso beneficia todos ao seu redor”, afirmou.

O presidente da FDSP, Anderson Santana Júnior, elogiou a organização do torneio e disse que Londrina é uma cidade que sempre recepciona bem quem vem participar de eventos.





“Para as pessoas surdas e para outras pessoas com deficiências, o esporte é uma ferramenta de inclusão essencial, que nos permite explorar o nosso potencial. A gente não precisa provar nada para as outras pessoas, só temos que provar para nós mesmos, e o esporte nos ajuda a crescer, nos desenvolvermos como pessoa e como seres humanos. Os esportes para surdos são pouco conhecidos, então é de extrema importância que sejam divulgados”, frisou.





HISTÓRICO





Fundada em 1970, junto com a própria ASL, a equipe de futsal da entidade é a que mais obteve títulos no Paraná. Atualmente, a iniciativa conta com quatro integrantes na comissão técnica e cerca de 20 atletas.