Atacante Pablo volta a treinar com bola e será novidade no Londrina EC contra o Cianorte

O Londrina terá o retorno do atacante Pablo para a partida de domingo (23), às 16h, contra o Cianorte, no estádio Albino Turbay. O camisa 9 está recuperado de uma lesão muscular na coxa direita e será a novidade no time titular de Claudinei Oliveira para o duelo de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense.





Pablo voltou a treinar com bola no início da semana e deve compor o ataque alviceleste ao lado de Henrique e Iago Teles. O camisa 9 não entra em campo pelo Londrina desde o dia 5 de fevereiro, quando foi titular na vitória por 2 a 1 sobre o Azuriz, no estádio do Café.

Desde então ficou de fora das partidas contra o Rio Branco, em Paranaguá, que terminou empatada por 1 a 1, e dos dois jogos em sequência no Café contra o Andraus, com vitória do LEC por 2 a 1, e contra o Athletico, na derrota por 1 a 0.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: