Atacante Quirino admite interesse de outros clubes, mas mantém foco no Londrina EC

O atacante Quirino, 32 anos, demonstrou o desejo de permanecer no Londrina para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ainda não foi procurado pela diretoria. Revelado nas categorias de base do clube e com residência fixa na cidade, o jogador, que recentemente se tornou pai de seu segundo filho, afirmou ter o sonho de se estabelecer definitivamente em Londrina, o que depende de uma renovação contratual com a equipe alviceleste.





“Não estou no grupo de renovação automática. Na negociação da minha chegada, meu empresário queria essa cláusula, mas o Londrina achou melhor não fazer. O contrato terminou no fim da Série C”, revelou o atacante à rádio Paiquerê 91,7. Entre o grupo que teve a renovação automática após o acesso estão nomes como o goleiro Luiz Daniel e o zagueiro Wallace, que devem ter seus novos contratos registrados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nos próximos dias.

Publicidade

Publicidade





“Foi um desafio para mim, mas eu estava mentalmente bem e sabia o que queria fazer na minha volta ao clube. Vim até a Série C para comprovar que poderia ajudar de alguma forma. Agora, se eu ficar, será muito bom, até pessoalmente, por poder criar meu filho perto da família, em um lugar onde quero estar, que é Londrina. Espero que o clube entre em contato para negociarmos e que eu possa seguir”, afirmou.





O jogador contou que seu empresário já recebeu sondagens de outras equipes. Ainda assim, o foco do atacante segue voltado ao Tubarão. “Sempre tem essas especulações. Meu empresário falou de algumas equipes interessadas, mas não deu muitos detalhes e não avançamos. Falo com ele se o pessoal do Londrina entrou em contato, e ainda não. Espero que o Londrina entre em contato”, completou.

Publicidade





Rei do Acesso





Com a subida do Londrina à Série B, Quirino chegou à impressionante marca de nove acessos na carreira profissional: quatro para a Série B, um para a Série C, um para a Série A e três em campeonatos estaduais. O atacante, que adotou com bom humor a alcunha de “rei do acesso”, credita as conquistas à dedicação e ao trabalho.

Publicidade





“Eu me vejo como um cara iluminado. Nos clubes onde procurei jogar, sempre busquei fazer o meu melhor para que a equipe alcançasse seus objetivos. No Londrina não foi diferente. Fico feliz em estar novamente no clube que me revelou e espero que, se eu permanecer, possa, mais uma vez com a camisa do Londrina, buscar um novo acesso”, destacou.





Reviravolta

Publicidade





Contratado na última janela de transferências do ano, Quirino enfrentou desconfiança de parte da torcida por conta de sua primeira passagem pelo clube, entre 2013 e 2015. Desta vez, porém, retornou mais maduro, com novas características e em outra função dentro de campo.

Publicidade





“Foi uma volta por cima, porque quando vim para cá sabia da pressão que teria sobre mim. Em 2015, eu ainda era um garoto, atuava aberto pelas pontas. Fui virar centroavante em 2021, quando fui artilheiro da Série C pelo Ypiranga. Depois, joguei no Avaí e em clubes do futebol paulista. São quatro, cinco anos atuando como centroavante, marcando gols importantes, e agora, no Londrina, também. Minha característica é essa: usar a força, segurar a bola, ajudar o time a respirar. Aqui, consegui fazer isso e o torcedor reconheceu”, disse.





Autor de dois gols decisivos diante do Caxias, no quadrangular final da Série C, o atacante conquistou de vez o carinho do torcedor. “Nos jogos que disputei no VGD, a torcida gritou meu nome. Da forma que saí da primeira vez, não digo que foi pela porta dos fundos, mas não foi como eu gostaria. Voltei para dar essa volta por cima e provar que tenho capacidade de vestir essa camisa”, concluiu.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Elenco e comissão técnica seguem de férias e retornam ao clube na reapresentação marcada para o dia 1º de dezembro, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD).