Athletico começa a reformulação e demite técnico e diretores

Após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, o Athletico começa a reformular o departamento de futebol pensando na próxima temporada. O rubro-negro anunciou a demissão do técnico Lucho González e da cúpula diretiva do futebol.







Além do treinador, foram desligados também o diretor técnico Paulo Autuori e o gestor desportivo Paulo Miranda. Outros nomes da atuação comissão técnica do rubro-negro também podem deixar o clube nos próximos dias.





O técnico argentino, ex-jogador do Furacão, dirigiu a equipe em apenas 14 jogos e somou somente três vitórias, com dois empates e nove derrotas. Por enquanto, o rubro-negro ainda não confirmou o nome do novo treinador.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: