FOCO NO MUNDIAL

Atleta de Londrina conquista dois ouros na 3ª etapa da Copa Brasil de Paraciclismo

Redação Bonde com NCom
25 set 2025 às 18:45

CBCDivulgação
A paraciclista Victória Barbosa conquistou duas medalhas de ouro nas modalidades resistência e contrarrelógio, na 3ª etapa da Copa Brasil de Paraciclismo, em João Pessoa (PB). Com os resultados expressivos também nas etapas anteriores da competição, a londrinense soma pontos importantes para o ranking nacional e internacional da modalidade.


Organizada pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), a Copa Brasil é um dos principais eventos do calendário nacional e contou com a participação dos principais nomes do paraciclismo brasileiro.

Victória avaliou seu desempenho pessoal e enfatizou a importância de executar a estratégia da equipe. “Considero que foi bom, porque ficou dentro do planejado, mais do que números. A gente agiu com a estratégia proposta pela equipe e isso resultou tanto no resultado positivo quanto no desempenho que a gente queria”, afirmou.


Ela diz ainda que o percurso e o clima da cidade foram fatores desafiadores. “Meu maior desafio foi lidar com o calor. João Pessoa tem um percurso de falso plano que vai minando, e o calor judia bastante. Mas, consegui me hidratar e manter a estratégia”, avaliou.

Apesar da relevância da Copa Brasil, Barbosa destacou que o foco principal do ano está no Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Paralímpico, em outubro. “Estamos ajustando alimentação, treinos, fisioterapia, tudo pensando no Mundial. O anseio é sempre dar o melhor e representar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país da melhor forma possível lá em outubro”, completou.


Na temporada 2025, a paratleta já havia disputado outras duas etapas da Copa Brasil. Em Indaiatuba (SP), competindo ainda na classe C2, conquistou o segundo lugar. Na sequência, em Salvador (BA), já reclassificada para a C1, foi campeã da etapa. No paraciclismo, as categorias C1 a C5 são destinadas a atletas com deficiências físico-motoras e/ou amputações que utilizam bicicleta convencional, sendo que a diferença entre as classes varia de acordo com o grau de comprometimento.

Mesmo com a proposta de uma corrida mais conservadora, Barbosa conseguiu garantir os títulos. “A estratégia foi gerir os riscos da prova, acelerar na hora certa e segurar na hora certa. O mais importante foi preservado, que era guardar energia para o que vem pela frente”, explicou.


O Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Paralímpico será realizado, de 16 a 19 de outubro, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A atleta londrinense é patrocinada pelo Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), programa conduzido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Paraciclismo esporte outras modalidades Londrina FEL medalhas ouro Feipe - Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos
