Atleta de Londrina conquista duas medalhas no mundial de paraciclismo de estrada

A paraciclista Victória Barbosa, de Londrina, conquistou duas medalhas no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada, sagrando-se vice-campeã nas provas de contrarrelógio e resistência, ambas na classe C1. A competição foi disputada entre os dias 28 e 31 de agosto, em Ronse, na Bélgica.





Para conseguir a convocação para a Seleção Brasileira, Victória foi campeã da Copa do Mundo de Paraciclismo e do Campeonato Brasileiro, resultados que garantiram a vaga para disputar o Mundial.





Victória Barbosa reforçou a importância de representar o Brasil e conquistar duas medalhas no Mundial. “Vestir as cores do Brasil sempre é uma honra, um privilégio, porque é o sonho de todo atleta representar seu país da melhor forma possível. Voltar para casa com essas duas medalhas é fantástico, por tudo que eu tenho vivido em termos de readaptação, eu tive que conciliar treino, competição e o tratamento de uma doença que eu descobri no final do ano. A medalha de prata na verdade valeu ouro. Foi muito mais do que poderia ser. Vejo que foi realmente a mão de Deus ali me capacitando, e claro, o trabalho de todo mundo que está comigo. A gente sempre fica com gosto de querer mais, mas eu voltei para casa muito feliz”, comemorou.





Táticas de uma medalhista





Na sexta (29), Barbosa conquistou a medalha de prata no contrarrelógio ao completar os 11,6 km em 24min42s. A medalha de ouro foi para a australiana Tahlia Clayton-Goodie (19min34s), enquanto o bronze ficou com a malaia Nuraini Muhamad Shukri (26min07s).





No domingo (31), Victória Barbosa conquistou mais uma medalha de prata, dessa vez na prova de resistência da classe C1, destinada a atletas com deficiências severas nos membros superiores e/ou inferiores. Tahlia Clayton-Goodie conquistou o ouro novamente.





A londrinense destacou as táticas utilizadas e as dificuldades encontradas durante as provas. “A prova de contrarrelógio foi bem técnica, porque ela é mais curta, temos que ser mais explosivos. Peguei chuva nas duas provas e o percurso tinha várias partes assim. Então, eu tive que controlar muito durante a prova, eu adotei uma postura mais conservadora, visando evitar as quedas. Eu acabei escolhendo um pedaço específico do percurso para tentar tirar a diferença, que foi onde vieram os pontos decisivos. Essa foi a minha estratégia para conseguir me preservar no contrarrelógio e entregar tudo que eu tinha na prova de resistência. Foi um percurso bem duro, tinha uma subida de três quilômetros que elevou muito o nível da prova”, ressaltou.





Victória Barbosa ainda falou sobre Tahlia Clayton, sua “algoz” durante as provas. “Ela também desceu de classe recentemente. A nossa deficiência é bem diferente – ela pedala com as duas pernas e eu pedalo com uma só. A Tahlia é uma adversária muito forte e com muita história no paraciclismo, estamos observando para tentar chegar o mais próximo possível”, acrescentou.





A vice-campeã mundial na classe C1 e tricampeã brasileira na classe C2 é patrocinada pelo Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE), da Fundação de Esportes de Londrina (FEL).





O próximo desafio da Victória Barbosa será a Copa Brasil de Paraciclismo, em João Pessoa (PB). A atleta viaja no dia 17 de setembro para disputar a prova, que será realizada no dia 19. Esta será a terceira etapa da competição nacional.





Na sequência, em outubro, a atleta muda seu foco para a principal competição: o Mundial de Pista de Paraciclismo, que será realizado no Rio de Janeiro, durante os 16,17,18 e 19 de outubro. Todo o planejamento de treinos está voltado para esse campeonato.



