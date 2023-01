Atleta de Londrina garante vaga para Mundial de cross country na Austrália

Gabriela Tardivo, da equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo, está classificada para a disputa do Campeonato Mundial de Cross Country, mês que vem, na Austrália. A vaga veio com a vitória conquistada no domingo (22) na prova dos 6 quilômetros da categoria sub-20 do Sul-Americano da modalidade, disputado em Poços de Caldas (MG). A “Menina de Ouro” venceu com o tempo de 24min20seg.







A atleta de 18 anos, que descobriu recentemente ser portadora de diabetes tipo 1, garantiu seu segundo título consecutivo da prova e vibrou muito com a classificação para o Mundial. “Estou muito feliz. Ter a chance de disputar um Mundial, com os melhores do mundo, é uma alegria enorme. Agradecer ao meu treinador (Cristiano Ribeiro), minha família e todos que torceram por mim”, disse ela.

Na prova de ontem, a atleta teve que encarar um duro percurso, com subidas e descidas, e sua estratégia fez diferença para conseguir uma vitória com uma boa vantagem para as adversárias. “Foi uma prova dura, mas conseguimos utilizar bem a estratégia que tínhamos. Agora é focar na preparação para o Mundial”, destacou a jovem.





Gestor da equipe Londrina/FEL/IPEC, Gilberto Miranda exaltou a conquista de Gabriela. “Importante uma conquista como essa, representando a seleção brasileira e classificada para o Mundial. Mostra o potencial da atleta e todo o trabalho da equipe envolvido”, definiu.

O Campeonato Mundial de Cross Country será disputado em Bathurst, na Austrália, em 18 de fevereiro.





O Projeto Londrina Atletismo conta com incentivo da Copel e Governo do Paraná, através do programa Proesporte, e tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina (FEL), através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) e Instituto Paranaense de Esporte e Cultura (IPEC); e parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Maximus Assistencial, Ivot Ortopedia, Ômega Diagnósticos, Espaço Saúde Integral Londrina, Zuba, Centro do Coração e Academia AS Fitness.

(Com assessoria de imprensa)