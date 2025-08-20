Atleta de Londrina, Igor Tofalini, vence eliminatória e vai disputar final





O canoísta londrinense Igor Tofalini garantiu o Brasil, mais uma vez, na briga pelo título do Campeonato Mundial de Paracanoagem. Em Milão, na Itália, o “Peão das Águas” venceu a eliminatória disputada na manhã desta quarta-feira (20) e se classificou para mais uma final da competição, programada para o próximo sábado (23), às 10h06, horário de Brasília. Tofalini vai tentar o tricampeonato mundial, já que levou o título em 2018 e 2022.

Atleta do Rema Londrina/Iate Clube/FEL, o paracanoísta foi o primeiro colocado em sua eliminatória e completou os 200 metros da categoria VL2, para competidores com mobilidade de tronco e braço, em 52s43.

“Conseguimos realizar um bom trabalho nesse primeiro dia de competição. O Brasil está mostrando a força que tem. Consegui vencer minha bateria. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Os cowboys da canoagem vão entrar em ação novamente ”, disse Igor Tofalini, comemorando a classificação para a final do também brasileiro Fernando Rufino, que venceu a outra eliminatória disputada.





Como inspiração para mais um título mundial no sábado, o desempenho impressionante do paracanoísta na atual temporada. No primeiro semestre, ele disputou duas competições e foi campeão nas duas: Copa Brasil de Paracanoagem e Copa do Mundo de Paracanoagem.





O Instituto Rema Londrina tem incentivo do Proesporte, da Copel e apoio do Governo do Estado do Paraná. Além disso, o projeto tem patrocínio da Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, por meio do Fundo Municipal de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), além do Iate Clube de Londrina.

Integrante da Seleção Brasileira desde 2016, Tofalini é contemplado do Programa Bolsa Atleta, do Governo Federal, Geração Olímpica e Paralímpica, do Governo Estadual, além de ter patrocínio e apoio da Loterias Caixa, da Tick Titos Alimentos e da Tatanka Clothes.

