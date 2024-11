Atleta londrinense fica entre os cinco melhores do mundo no Mundial de Triathlon na Espanha

O atleta londrinense Francisco Luiz Viana da ATRIL (Associação Triatlética de Londrina) conquistou o 5º lugar com mais de 100 atletas de todo o mundo na categoria age group do Mundial de Triathlon 2024, nas distância Standard (Olímpico), 1,5Km natação, 40Km ciclismo e 10km corrida a pé. No Mundial que ocorreu em Torremolinos na Espanha, Viana cravou o melhor tempo do ciclismo e corrida a pé de sua categoria.





O Brasil esteve a frente de países com tradição nessa prova como os Estados Unidos, Itália, Austrália, Alemanha, México, China, Russia, Portugal, Canadá, França, entre outros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O atleta de Londrina já foi nove vezes campeão brasileiro de Duathlon (corrida e ciclismo), duas vezes campeão panamericano de duathlon e tem em seu currículo seis participações em mundiais de duathlon, além de ser o atual Campeão Brasileiro de Triathlon Standard na distância Standard.





Leia também: