Atletas da APVE Londrina Basketball são convocados para a Seleção Paranaense Sub-15

O atleta Renato Wallison da Silva, um dos jovens destaques da equipe APVE Londrina Basketball, foi convocado pela Seleção Paranaense Sub-15 masculina. Ele é um dos atletas que disputarão a oportunidade de entrar em quadra para defender o estado no Campeonato Sul-Brasileiro de Seleções. A divulgação da lista de convocados foi feita na última terça-feira (16), por meio de documento oficial emitido pela Federação Paranaense de Basketball.





Os treinos da seleção serão realizados entre 28 de setembro e 1º de outubro, em Curitiba, na Sociedade Thalia. Já o torneio ocorrerá entre os dias 2 e 5 de outubro, em Santa Cruz do Sul (RS).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O atleta de 1,90 m de altura havia sido convocado pela primeira vez durante a etapa anterior de treinamento da Seleção Paranaense Sub-15. Agora, fará parte da nova seletiva, em que 14 atletas disputam as 12 vagas no elenco que entrará em quadra.





O jovem destacou a emoção de ser convocado e a importância da associação nesse processo. “É uma adrenalina muito grande, eu me esforcei tanto para conseguir e deu certo. A APVE ajudou muito; o pessoal da comissão técnica sempre esteve comigo no dia a dia, na academia e em quadra, me passando dicas que na hora do jogo fazem uma diferença total”, disse.

Publicidade





Em constante evolução





Da Silva integra tanto o sub-15 quanto o sub-17 da APVE Londrina Basketball, e chegou a ter a oportunidade de treinar com o elenco adulto na atual temporada.

Publicidade





O treinador da APVE Londrina, Arody Neto, frisou o grande potencial e as qualidades do atleta. “Ele está em constante evolução. Mesmo muito jovem, já tem 1,90 m, é muito físico e chama atenção pelo jogo forte. Vem treinando também com os adultos e está desenvolvendo o jogo externo, atuando na posição três. Ele caminha para ser um atleta versátil e completo”, disse.





Para Neto, é uma grande emoção ver mais um atleta da APVE convocado. “É o reconhecimento, pela comunidade do basquete, do trabalho da APVE. Mas sempre reforço: só temos atletas convocados porque existe uma equipe competitiva por trás. O crescimento individual só acontece porque o grupo inteiro trabalha junto. O sentimento é de orgulho, mas também de gratidão para com todos os atletas e comissões”, acrescentou.

Publicidade





Mais convocados





Entre os destaques atuais das equipes de base da APVE Londrina Basketball, a atleta Anny Beatriz Batista foi convocada para representar Londrina na Seleção Paranaense Sub-15 feminina. Ela participará do período de treinamentos em São José dos Pinhais, de 17 a 20 de agosto, em preparação para o Campeonato Sul-Brasileiro de Seleções, que será disputado em Mafra (SC), de 21 a 23 do mesmo mês.

Publicidade





Ao longo de 2025, a APVE já teve diversos atletas convocados para as seleções estaduais, tanto no masculino quanto no feminino. Um dos destaques foi Pietro Victorelli, que atualmente segue carreira nos Estados Unidos e integrou a lista dos 12 atletas da Seleção Paranaense Sub-16 no Campeonato Brasileiro de Seleções, realizado em Toledo, no início do ano.





O projeto da APVE Londrina Basketball, envolvendo categorias de base e equipe profissional, conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, por meio de recursos do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), programa gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

Publicidade



