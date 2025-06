Atletas de Londrina brilham no Brasileiro Sub-18

Vieram das provas de meio-fundo os principais resultados da equipe Londrina/FEL/IPEC no Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo, disputado no último final de semana, em Cuiabá-MT. Todas as cinco medalhas conquistadas pelo time pé-vermelho foram nas disputas de 800, 1.500 e 3.000 metros.





Nicole Herdy Faria foi o grande destaque da equipe londrinense. Em seu primeiro brasileiro na categoria, a jovem de 15 anos conquistou três medalhas: foi campeã nos 1.500 e 3.000 metros, e bronze nos 800 metros. “Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. É resultado de muito treino e de um trabalho em equipe, com pessoas que acreditam muito em mim. Só agradecer o apoio de todos e continuar trabalhando firme para a sequência”, disse a atleta.





Entre os homens, José Augusto Simão foi medalha de prata nos 800 metros. Essa foi a terceira medalha do atleta em nacionais – em 2024, ele foi bronze no sub-18 e prata no sub-16. Gustavo Padilha Leal fez uma bela prova e terminou os 3.000 metros na segunda colocação, assegurando mais uma medalha de prata para a equipe na maior competição da categoria no país.

Com os resultados alcançados em Cuiabá, o trio Nicole, José e Gustavo está pré-classificado para defender o Brasil no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo de Assunção, no Paraguai, nos dias 5 e 6 de julho.

Outras duas jovens promessas da equipe bateram na trave na disputa por medalhas no nacional. Laura Moraes Meira foi a quarta colocada no salto em distância, mesmo resultado de Abílio Antônio Gomes Barbosa no lançamento do martelo.