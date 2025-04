Atletas de Londrina são destaque em provas de Triathlon em Caiobá

Os triatletas Marcos Antonio da Silva, Fernando Alisson Ferreira e Sandro Takahashi se destacaram durante a 36ª edição do Sesc Triathlon Caiobá, no último domingo (22), no Litoral do Paraná. Os londrinenses participaram das provas, a distância short com 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida.





Marcos Antonio da Silva sagrou-se campeão na categoria 55-59 anos, enquanto que o Fernando Alisson Ferreira foi vice-campeão na categoria 45-49 anos. Outro londrinense na competição foi Sandro Takahashi que ficou como também com o vice-campeão na categoria PCD

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





ATLETAS DA ATRIL IRÃO PARTICIPAR DE MUNDIAL NA ESPANHA





De acordo com a Atril (Associação Triatlética Londrinense), os atletas Marcos Antonio da Silva, Adeluci Moraes e Franscisco L. Viana Neto, todos incentivados pelo FEIPE/FEL/Prefeitura Municipal de Londrina, se preparam para o mundial multiesporte que ocorrerá em Junho, próximo da cidade de Pontevedra, na Espanha.





Leia também: