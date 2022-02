Atletas de Londrina se destacam em título Sul-Americano da seleção brasileira

A londrinense Livia Avancini, da equipe Londrina/FEL/IPEC, foi um dos destaques da delegação brasileira no Campeonato Sul-Americano Indoor, disputado em Cochabamba, na Bolívia, no último fim de semana. Com um arremesso certeiro que alcançou 17,52 metros, ela venceu sua prova e garantiu um dos 16 ouros do Brasil, que foi o campeão geral do torneio.



Com o título alcançado na Bolívia, Livia Avancini unifica as conquistas sul-americanas na categoria adulta, já que em 2021 já havia garantido o ouro no Sul-Americano ao ar livre, disputado no Equador. Ela também é a atual campeã do Troféu Brasil, a maior competição de atletismo da América Latina.



“Mais uma conquista muito especial para mim. Eu e a minha treinadora Silvana temos trabalhado muito nesses últimos meses para acertar detalhes e melhorar. E os resultados estão vindo. Orgulho enorme poder estar numa seleção brasileira e colaborar para um título tão importante para o país”, ressaltou a atleta formada no projeto Londrina Atletismo.



Outra londrinense teve participação importante na conquista da seleção brasileira: a técnica Silvana Vieira. Ela foi a coordenadora técnica da seleção campeã e subiu ao pódio para receber o troféu para representar todo o time nacional em terras bolivianas.



“Foi um final de semana inesquecível, um dos momentos mais marcantes da minha carreira como treinadora. Um título que teve união e colaboração de uma equipe inteira e todos estão de parabéns”, frisou a treinadora.





