Atletas do Londrina/FEL/IPEC voltam a disputar torneios em casa em nova pista da UEL

A equipe Londrina/FEL/IPEC de atletismo voltou a competir em casa neste sábado (26) e domingo (27), no Torneio FAP 1, organizado pela Federação de Atletismo do Paraná. Foi a primeira disputa oficial após a inauguração da estrutura com arquibancada coberta da pista da UEL (Universidade Estadual de Londrina), onde a equipe treina diariamente.





O FAP 1 reuniu mais de 280 atletas representando 34 agremiações do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Mais de 60 atletas da equipe londrinense estiveram nas disputas nas categorias 12 a 14 anos, sub-18, sub-20 e adulto. Para quem já conhecia a casa, como o Kauã Henrique Oliveira, foi importante ter um trunfo na manga para alcançar seus objetivos. “Consegui fazer minha melhor marca nos 800 metros, e claro que a ajuda da minha família incentivando foi um gás a mais”, contou o atleta.





O técnico Gilberto Miranda revelou seu entusiasmo e acredita que a nova estrutura pode marcar um importante avanço para a modalidade. “Além de competir em casa, onde muitos atletas têm essa oportunidade pela primeira vez, a gente consegue trazer o atletismo para Londrina, com diversas equipes do Paraná e outros quatro estados. Tivemos atletas até da Angola competindo e isso representa muito para quem trabalha pela modalidade”, destacou.





Ele também lembrou do intenso trabalho da UEL, especialmente da direção do Cefe (Centro de Educação Física e Esportes) para melhorar a estrutura da pista de atletismo, que já possui certificação internacional de nível 2 para sediar competições. “Temos uma grande estrutura, que melhora as condições para os atletas competirem e fazerem boas marcas. O atletismo precisa de espaços como esse. Com essa estrutura completa, num grande trabalho da UEL, apoio da Fundação de Esportes e outros parceiros, o atletismo de Londrina, do Paraná e do Brasil tende a crescer ainda mais”, completou.





