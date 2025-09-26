Atletas do taekwondo de Londrina se destacam nos Jogos da Juventude

Um grupo de atletas londrinenses de taekwondo representaram o Paraná nos Jogos da Juventude Nacionais, entre os dias 20 e 24 de setembro, em Brasília, e trouxeram para casa medalhas de ouro, prata e bronze. O destaque foi a seleção feminina do estado, formada por Maria Giordani, Sarah Luz e pelas londrinenses Julia Fontoura e Natália Fragoso, que conquistaram de forma inédita o título de campeãs nacionais dos Jogos da Juventude 2025.





Já a equipe masculina, composta por Gustavo Suono e Lucas Langer, ambos de Londrina, bem como Marcos Nunes e Pedro Alves, conquistou a medalha de prata.

Londrina também marcou presença nos pódios das categorias individuais, com os bronzes de Gabriela Martins, Natália Fragoso e Gustavo Suono. Ao todo, dos 10 atletas paranaenses que estiveram na competição, cinco são da cidade.





Os atletas londrinenses compõem a equipe Madureira/FEL/IPEC, e são treinados por Diogo Freire, técnico da Seleção Paranaense e Seleção Brasileira Sub-21, que integrou a delegação que foi aos Jogos.

A equipe recebe patrocínio da Prefeitura de Londrina através do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Fiepe), gerido pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL). Através destes recursos, os atletas conseguem ir a competições estaduais, nacionais e até internacionais e disputar títulos importantes no esporte, que trazem reconhecimento não somente aos competidores, mas também à cidade.





“Londrina sempre foi considerada uma das cidades que mais forma atletas de taekwondo. Na seletiva estadual, a grande maioria dos competidores são os próprios atletas daqui, devido ao alto nível que se encontram. Praticamente todos os anos, mais de 50% da seleção são atletas da cidade de Londrina”, afirmou o técnico Diogo Freire.

Rotina intensa





O técnico da equipe londrinense destacou que o resultado superou todas as expectativas, pois os atletas vinham de uma rotina intensa de competições. Os Jogos da Juventude foram a quinta competição em cinco semanas consecutivas de campeonatos, e ainda assim, o desempenho dos atletas foi excepcional. “O Paraná foi o único estado a fazer duas finais na modalidade por equipes, tendo a equipe feminina conquistado o ouro, e a equipe masculina a medalha de prata”, ressaltou.

Segundo Freire, o esporte se mostra um caminho ideal para que os jovens desenvolvam disciplina, comprometimento e hábitos saudáveis. “Costumo falar aos pais que o esporte ensina o princípio do esforço e do mérito, que só depende da dedicação do atleta para conquistar seu objetivo. Isso reflete na vida fora do esporte também. A medalha de ouro não se ganha de ninguém, ela se conquista”, explicou.





A londrinense Natália Fragoso, pódio individual e por equipes, contou que a paixão pelo taekwondo começou ainda na infância, por incentivo de seu pai. A atleta, atualmente com 17 anos, treina desde os 4, e afirmou que a trajetória até o pódio foi desafiadora e exigiu comprometimento, mas o resultado compensou o esforço. “Esse resultado foi uma das melhores sensações que já tive. Eu não esperava chegar à competição e alcançar todos os meus objetivos, mas pelos treinos e dedicação todos os dias, a gente estava lá para disputar o ouro”, completou.

