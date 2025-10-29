Atletas se unem em Londrina 'Na Luta Contra o Câncer 2025' em prol de ONG

O Na Luta Contra o Câncer 2025 celebra a força do esporte e da solidariedade em um evento que promete emocionar o público. No dia 9 de novembro, a partir das 17h, o Ginásio do Moringão será palco de uma noite dedicada à superação, à inspiração e à esperança. Personalidades de destaque do empreendedorismo e grandes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro se unem com um propósito maior: apoiar a ONG Viver, instituição que acolhe e auxilia crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.





A organização do evento expressa a alegria e o orgulho de contar com duas figuras de relevância nacional - Tallis Gomes e Fellipe Holzer - que aceitaram o convite para representar o espírito de solidariedade e inspirar a união entre o sucesso profissional, o esporte e o impacto social. Além das superlutas masculinas, o evento também valoriza o protagonismo feminino com um duelo técnico e inspirador entre Janaina Tozini e Victória Ulrich, reforçando o papel do Jiu-Jitsu como ferramenta de inclusão, superação e incentivo ao esporte entre crianças e adolescentes.

Tallis Gomes vs Fellipe Holzer – Uma Superluta de Gigantes pela Solidariedade





Dois dos maiores nomes do empreendedorismo brasileiro trocarão o ambiente dos negócios pelo tatame. Tallis Gomes, fundador de empresas bilionárias e referência em inovação, encara Fellipe Holzer, um dos principais empreendedores digitais do país. Apaixonados pelo Jiu-Jitsu, ambos enxergam no esporte os mesmos valores que sustentam suas trajetórias profissionais: disciplina, estratégia e resiliência. Tallis representa a tradicional escola Alliance, enquanto Fellipe defende o time Templo. A luta promete intensidade e simboliza como a força do esporte e o exemplo de grandes líderes podem mobilizar pessoas e recursos por uma causa que salva vidas.

Gustavo Pin (Magoo JJ) vs Daniel Black (Armis) – O Duelo de Londrina





O tatame também será palco de um confronto eletrizante entre dois grandes nomes do Jiu-Jitsu londrinense: Gustavo Pin (Magoo Jiu-Jitsu) e Daniel Black (Armis). Reconhecidos como atletas e professores respeitados, eles trazem estilos distintos e complementares: Gustavo é conhecido pela agressividade e busca constante pela finalização, enquanto Daniel se destaca pela pressão e técnica refinada na passagem de guarda. Um verdadeiro choque de escolas e filosofias, que promete levantar o público e reafirmar o potencial do esporte como instrumento de formação e transformação.

Janaina Tozini (Gracie Barra Premium Água Verde) vs Victória Ulrich (Ataque Duplo-SC) – Força, Técnica e Inspiração Feminina





Representando o Jiu-Jitsu feminino, o duelo entre Janaina Tozini e Victória Ulrich promete ser um dos momentos mais inspiradores da noite. Janaina é faixa-preta da equipe Gracie Barra Premium Água Verde. Seu estilo é marcado por uma guarda agressiva e uma busca constante pela finalização. Do outro lado, Victória Ulrich, atleta da Ataque Duplo-SC, tem trajetória consolidada no cenário nacional e internacional, com um jogo técnico, intenso e voltado à performance. Mais que uma luta, este confronto simboliza a força e representatividade da mulher no Jiu-Jitsu, incentivando meninas e jovens atletas a acreditarem no esporte como um caminho de desenvolvimento pessoal e superação.

Serviço





Evento: Na Luta Contra o Câncer 2025

Ingressos: no site

Data: 9 de novembro de 2025

Horário: A partir das 17h

Local: Ginásio do Moringão – Londrina

Objetivo: Arrecadação de recursos para a construção da nova sede da ONG Viver, que apoia crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.