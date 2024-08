Bia Ferreira recebe a medalha de bronze no boxe, mas sem a faixa na cabeça

A boxeadora Bia Ferreira recebeu, enfim, a medalha de bronze que conquistou ao chegar até as semifinais do peso leve do boxe.



Bia foi eliminada na semifinal pela irlandesa Kellie Harrington, que também a derrotou na final de Tóquio-2020 e agora se sagrou bicampeã olímpica.

A brasileira é dona, portanto, de uma prata e um bronze olímpicos.



A prata em Paris ficou com a chinesa Yang Wenlu. Como o boxe não tem disputa de terceiro lugar, a coreana Wu Shih-yi, que caiu nas semis na chave oposta à de Bia, também recebeu o bronze.

A hora de subir no pódio, porém, teve reclamação por parte da brasileira.



A boxeadora tem uma faixa que utiliza no cabelo, e se tornou sua marca registrada nos Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, para receber a medalha de bronze, não foi permitido utilizá-la no pódio.



A atleta falou no seu perfil do X sobre o caso. "Não me deixaram subir com a faixa no pódio", resumiu Bia Ferreira.