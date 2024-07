Botafogo e Palmeiras se enfrentam pela liderança do Brasileirão nesta quarta-feira

Com clima de déjà vu, Botafogo e Palmeiras disputam a liderança do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Nilton Santos, pela 17ª rodada. Os dois times lideram o Nacional, com 33 pontos. A vantagem do time carioca é apenas nos gols marcados - 27 a 25.





O roteiro é parecido com o do ano passado quando os rivais também se enfrentaram no Rio de Janeiro na briga pela liderança. A diferença é que em 2023, o Botafogo liderava com folga e foi por água abaixo justamente após o confronto com o Alviverde.

Depois de abrir 3 a 0, o Alvinegro viu o Palmeiras virar de forma espetacular para 4 a 3 e embalar rumo ao bicampeonato, sob a regência do garoto prodígio Endrick.





O trauma dos cariocas foi tão grande que o time não se recuperou mais e terminou o Brasileiro apenas em quinto lugar, ficando fora inclusive da fase de grupos da Libertadores da América. O confronto desta quarta marca também o duelo entre os técnicos portugueses Artur Jorge e Abel Ferreira.

Os botafoguenses esperam que o drama tenha ficado para trás e apostam na boa fase do time. São quatro vitórias e um empate - 1 a 1 no clássico com o Vasco - nos últimos cinco jogos. Artur Jorge terá à disposição o volante Allan e o atacante Igor Jesus, reforços contratados na janela de transferências.





Por outro lado, as baixas são Eduardo, machucado, Thiago Almada, nos Jogos Olímpicos, e Diego Hernández, suspenso.





