Botafogo joga por empate para acabar com jejum de 29 anos no Brasileirão

O Campeonato Brasileiro vai conhecer um novo campeão ou vai reencontrar um velho conhecido neste domingo (8), na última rodada do Nacional. Além da disputa pelo título entre Botafogo e Palmeiras, quatro clubes ainda correm o risco de ser rebaixado.





A 38ª rodada terá as 10 partidas começando às 16h. As atenções principais estão voltadas para o Nilton Santos, no Rio de Janeiro, onde o Botafogo recebe o São Paulo e só depende dele para voltar a ser campeão depois de 29 anos.

Após conquistar o inédito título da Libertadores, o Botafogo venceu o Internacional no meio de semana e depende de um simples empate para ter a segunda conquista na temporada - faturou a Libertadores no último dia 30. Com 76 pontos, o time carioca tem três a mais que o Palmeiras.





Se ficar com o título, será a primeira conquista botafoguense no Nilton Santos. O técnico Artur Jorge não poderá contar com o zagueiro Alexsander Barboza, mas terá de volta o goleiro John.

O time deve ir a campo com John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Adryelson e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.





Já o São Paulo só cumpre tabela na rodada final. Com o sexto lugar garantido e vaga na fase de grupo da Libertadores do ano que vem, o Tricolor pode escalar uma equipe mesclada para a despedida do Brasileiro.





O Palmeiras se manteve vivo na briga pelo título com a vitória de virada no fim da partida diante do Cruzeiro. O Verdão precisa ganhar do Fluminense no Allianz Parque e torcer por derrota do Botafogo para ser tricampeão. O último tricampeão brasileiro seguido foi o São Paulo entre 2006 e 2008.





