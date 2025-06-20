Botafogo vence PSG e está mais próximo das oitavas de final

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo se agigantou diante do vencedor da Champions League, derrotou o poderoso PSG por 1 a 0 com um golpe fatal no Rose Bowl e, além de encaminhar vaga às oitavas de final do Mundial de Clubes, quebrou um tabu de quase 13 anos sem vitórias sul-americanas sobre europeus no torneio — o último resultado positivo havia ocorrido entre Corinthians x Chelsea em 2012.





Iluminado, Igor Jesus nocauteou os franceses ao marcar o único gol do jogo, ainda no 1º tempo, após brilhante passe de Savarino. Os cariocas se seguraram com uma defesa aguerrida e organizada até o apito final.

O resultado histórico deixou os brasileiros com seis pontos, na liderança isolada do Grupo B e muito perto da classificação antes da última rodada. O PSG aparece na sequência com três, mesma pontuação do Atlético de Madri. O Seattle Sounders, que completa a chave, está zerado.





As decisões do grupo serão disputadas na segunda-feira, a partir das 16h. O Botafogo encara o Atlético de Madri, enquanto o PSG mede forças com o Seattle Sounders.

Se os brasileiros perderem para os espanhóis e os franceses vencerem os norte-americanos, haverá um empate triplo em pontos e em confrontos diretos — neste caso, a decisão vai para o saldo de gols entre os duelos, ignorando, portanto, resultados do trio envolvendo o lanterna.





COMO FOI O JOGO

O 1º tempo ensaiou uma pressão do PSG, mas as doses de organização, raça e eficiência premiaram o Botafogo. Mesmo diante de um Kvaratskhelia inspirado pela ponta esquerda, a equipe de Renato Paiva soube jogar o jogo, esfriou gradativamente o ímpeto do adversário e, na famosa "única bola", balançou as redes a partir da dupla Savarino e Igor Jesus.

Na etapa final, os brasileiros continuaram mostrando valentia e, mesmo acuados, conseguiram contar as principais chances de gol — John, nas poucas vezes em que precisou trabalhar em meio a um sistema defensivo atento, mostrou autoridade e impediu o pior.





GOLS E DESTAQUES

Mesmo rifando a bola para a lateral defensiva do rival ao iniciar a partida, o PSG não demorou para pressionar: com apenas 1 minuto e 17 segundos, Kvaratskhelia arrematou à meta de John após cortar da esquerda para a direita e forçou boa defesa do goleiro. O atacante tentou de novo pouco tempo depois, mas errou o alvo.

Com mais de 70% de posse, os franceses continuaram mandando no jogo e, mesmo após uma tentativa de Artur que parou em Donnarumma, atormentaram a vida dos defensores botafoguenses. A principal arma dos comandados de Luis Enrique foi Kvaratskhelia, que deu (muito) trabalho a Vitinho e Alexander Barboza. Em uma de suas investidas, aliás, o georgiano pediu pênalti de Gregore, mas a infração ocorreu, de acordo com a arbitragem, ainda fora da área.





Aos poucos, a equipe de Renato Paiva conseguiu segurar o ímpeto do adversário, que perdeu a velocidade diante de uma forte marcação promovida pelos atuais campeões da América. A parada para hidratação, já na casa dos 30 minutos, esfriou ainda mais o ritmo.

A obediência tática brasileira foi premiada aos 35 minutos — mais precisamente quando a bola caiu nos pés de Savarino. O meia recebeu ainda no campo de defesa e deu um passe brilhante em infiltração para Igor Jesus. Iluminado, o atacante se desvencilhou dos zagueiros e, com requintes de crueldade, tocou para o fundo do gol em chute desviado, incendiando o Rose Bowl: 1 a 0.





O PSG começou o 2º tempo na mesma aposta de encurralar os cariocas com a posse. Foi em uma bola parada, no entanto, que os franceses geraram perigo ainda aos cinco minutos: Vitinha cobrou falta com veneno, e Gonçalo Ramos desviou já na pequena área antes de John bloquear a finalização. Os sul-americanos responderam em novo cruzamento, que acabou com Savarino cabeceando em cima de Donnarumma.





Insatisfeito, o técnico do PSG decidiu colocar quatro jogadores de uma vez para refrescar seu time: Nuno Mendes, Fabián Ruiz, João Neves e Barcola entraram nos lugares de Lucas Hernández, Zaire-Emery, Mayulu e Gonçalo Ramos, respectivamente — os pontas Kvaratskhelia e Doué permaneceram em campo.





O Botafogo teve uma chance de ouro para ampliar o placar aos 30 minutos, quando Igor Jesus foi lançado em profundidade e acionou Artur já perto da área. O problema é que o camisa 7 bobeou, acabou desarmado e sentiu cãibra — rapidamente, o estreante Montoro, de 18 anos, saiu do banco para substituir o companheiro. Os últimos minutos tiveram nova blitz francesa, mas sem a rede balançar até o apito final.





FICHA TÉCNICA





PSG 0

Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernández (Nuno Mendes); Zaire-Emery (Fabián Ruiz), Vitinha e Mayulu (João Neves); Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Barcola) e Doué (Lee Kang-In). Técnico: Luis Enrique





BOTAFOGO 1

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur (Montoro); Savarino (Santi Rodríguez) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva





Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Local: Rose Bowl, em Los Angeles (EUA)

Gol: Igor Jesus, aos 35 minutos do 1º tempo