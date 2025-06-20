Botafogo vence PSG e está mais próximo das oitavas de final

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo se agigantou
diante do vencedor da Champions League, derrotou o poderoso PSG por 1 a 0 com
um golpe fatal no Rose Bowl e, além de encaminhar vaga às oitavas de final do
Mundial de Clubes, quebrou um tabu de quase 13 anos sem vitórias sul-americanas
sobre europeus no torneio — o último resultado positivo havia ocorrido entre
Corinthians x Chelsea em 2012.
Iluminado, Igor Jesus nocauteou os franceses ao marcar o
único gol do jogo, ainda no 1º tempo, após brilhante passe de Savarino. Os
cariocas se seguraram com uma defesa aguerrida e organizada até o apito final.
O resultado histórico deixou os brasileiros com seis pontos,
na liderança isolada do Grupo B e muito perto da classificação antes da última
rodada. O PSG aparece na sequência com três, mesma pontuação do Atlético de
Madri. O Seattle Sounders, que completa a chave, está zerado.
As decisões do grupo serão disputadas na segunda-feira, a
partir das 16h. O Botafogo encara o Atlético de Madri, enquanto o PSG mede forças
com o Seattle Sounders.
Se os brasileiros perderem para os espanhóis e os franceses
vencerem os norte-americanos, haverá um empate triplo em pontos e em confrontos
diretos — neste caso, a decisão vai para o saldo de gols entre os duelos,
ignorando, portanto, resultados do trio envolvendo o lanterna.
COMO FOI O JOGO
O 1º tempo ensaiou uma pressão do PSG, mas as doses de
organização, raça e eficiência premiaram o Botafogo. Mesmo diante de um
Kvaratskhelia inspirado pela ponta esquerda, a equipe de Renato Paiva soube
jogar o jogo, esfriou gradativamente o ímpeto do adversário e, na famosa
"única bola", balançou as redes a partir da dupla Savarino e Igor
Jesus.
Na etapa final, os brasileiros continuaram mostrando
valentia e, mesmo acuados, conseguiram contar as principais chances de gol —
John, nas poucas vezes em que precisou trabalhar em meio a um sistema defensivo
atento, mostrou autoridade e impediu o pior.
GOLS E DESTAQUES
Mesmo rifando a bola para a lateral defensiva do rival ao iniciar a partida, o PSG não demorou para pressionar: com apenas 1 minuto e 17 segundos, Kvaratskhelia arrematou à meta de John após cortar da esquerda para a direita e forçou boa defesa do goleiro. O atacante tentou de novo pouco tempo depois, mas errou o alvo.
Com mais de 70% de posse, os franceses continuaram mandando
no jogo e, mesmo após uma tentativa de Artur que parou em Donnarumma,
atormentaram a vida dos defensores botafoguenses. A principal arma dos
comandados de Luis Enrique foi Kvaratskhelia, que deu (muito) trabalho a
Vitinho e Alexander Barboza. Em uma de suas investidas, aliás, o georgiano
pediu pênalti de Gregore, mas a infração ocorreu, de acordo com a arbitragem,
ainda fora da área.
Aos poucos, a equipe de Renato Paiva conseguiu segurar o
ímpeto do adversário, que perdeu a velocidade diante de uma forte marcação
promovida pelos atuais campeões da América. A parada para hidratação, já na
casa dos 30 minutos, esfriou ainda mais o ritmo.
A obediência tática brasileira foi premiada aos 35 minutos —
mais precisamente quando a bola caiu nos pés de Savarino. O meia recebeu ainda
no campo de defesa e deu um passe brilhante em infiltração para Igor Jesus.
Iluminado, o atacante se desvencilhou dos zagueiros e, com requintes de
crueldade, tocou para o fundo do gol em chute desviado, incendiando o Rose
Bowl: 1 a 0.
O PSG começou o 2º tempo na mesma aposta de encurralar os
cariocas com a posse. Foi em uma bola parada, no entanto, que os franceses
geraram perigo ainda aos cinco minutos: Vitinha cobrou falta com veneno, e
Gonçalo Ramos desviou já na pequena área antes de John bloquear a finalização.
Os sul-americanos responderam em novo cruzamento, que acabou com Savarino
cabeceando em cima de Donnarumma.
Insatisfeito, o técnico do PSG decidiu colocar quatro
jogadores de uma vez para refrescar seu time: Nuno Mendes, Fabián Ruiz, João
Neves e Barcola entraram nos lugares de Lucas Hernández, Zaire-Emery, Mayulu e
Gonçalo Ramos, respectivamente — os pontas Kvaratskhelia e Doué permaneceram em
campo.
O Botafogo teve uma chance de ouro para ampliar o placar aos
30 minutos, quando Igor Jesus foi lançado em profundidade e acionou Artur já
perto da área. O problema é que o camisa 7 bobeou, acabou desarmado e sentiu
cãibra — rapidamente, o estreante Montoro, de 18 anos, saiu do banco para
substituir o companheiro. Os últimos minutos tiveram nova blitz francesa, mas
sem a rede balançar até o apito final.
FICHA TÉCNICA
PSG 0
Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernández (Nuno
Mendes); Zaire-Emery (Fabián Ruiz), Vitinha e Mayulu (João Neves);
Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Barcola) e Doué (Lee Kang-In). Técnico: Luis
Enrique
BOTAFOGO 1
John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles
(Cuiabano); Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur (Montoro); Savarino (Santi
Rodríguez) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva
Árbitro: Drew
Fischer (CAN)
Local: Rose Bowl,
em Los Angeles (EUA)
Gol: Igor Jesus,
aos 35 minutos do 1º tempo