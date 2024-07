Brasil decide primeiro lugar do grupo D contra a Colômbia nesta terça-feira

Brasil e Colômbia se enfrentam nesta terça-feira (2), às 22h (de Brasília), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, pela última rodada do grupo D da Copa América. O jogo vale a liderança e um confronto mais tranquilo nas quartas de final.





Líder do grupo com 6 pontos, a Colômbia joga pelo empate para enfrentar o Panamá ou Estados Unidos, adversário menos tradicionais e de menor capacidade técnica. O Brasil soma 4 pontos, após empate contra a Costa Rica (0 a 0) e vitória sobre o Paraguai (4 a 1).

Quem ficar em segundo lugar na chave terá pela frente a seleção do Uruguai - líder do grupo C e que enfrentaria na noite de segunda-feira os Estados Unidos. A seleção uruguaia é uma das mais entrosadas e eficientes na competição e tem jogadores do quilate de De Arascaeta, Nico de la Cruz - que jogam no Flamengo - e Valverde, jogador do Real Madrid.





De olho no confronto contra a Colômbia, a seleção brasileira treina desde domingo (30), na Universidade de Stanford, em Palo Alto, nos Estados Unidos. O local do treino é para lá de inspirador.

A Universidade de Stanford integra o complexo esportivo, na qual faz parte o Stanford Stadium, que abrigou três jogos da seleção na Copa de 1994, conquistada pelo Brasil. As partidas foram contra Rússia, Camarões e Estados Unidos.





Os primeiros 15 minutos do treino foram abertos à imprensa, na qual os jogadores fizeram aquecimento e uma movimentação em campo. Na sequência, sem a presença dos jornalistas, o técnico Dorival Júnior promoveu ajustes na equipe e comandou um trabalho tático em espaço reduzido.





