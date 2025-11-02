Pesquisar

torneio preparatório

Brasil derrota Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações de Handebol

Redação Bonde com Agência Brasil
02 nov 2025 às 13:42

Divulgação/ CBH
O Brasil é campeão do Torneio Quatro Nações de Handebol masculino. Jogando em Buenos Aires, nesse sábado (1º), a equipe verde e amarela fez 31 a 23 nos donos da casa, a Argentina. O torneio amistoso foi preparatório para o Campeonato Sul-Centro-Americano, em janeiro de 2026.


O time do técnico Marcus Tatá fechou o torneio com 100% de aproveitamento (quatro vitórias em quatro jogos).

Antes da decisão, o Brasil havia vencido México (46 a 19), Argentina (30 a 29) e Chile (38 a 28).

Brasil handebol Argentina Esporte
