Brasil enfrenta o Chile hoje à noite no Maracanã

A seleção brasileira recebe o Chile nesta quinta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Classificado com antecedência e ocupando a terceira colocação, o time comandado por Carlo Ancelotti entra em campo apenas para cumprir tabela. Será a segunda partida do técnico italiano em solo brasileiro e a primeira no principal estádio do país. Ancelotti, inclusive, pediu à CBF para que um dos jogos sob seu comando fosse disputado no Maracanã.









Restando duas rodadas para o fim da competição, ainda estão em disputa três vagas diretas para o Mundial, que será realizado nos Estados Unidos. Uruguai, Paraguai, Colômbia, Venezuela e Bolívia brigam por essas posições. O Peru, com 12 pontos, mantém chances matemáticas de conquistar a vaga para a repescagem internacional, cujo adversário será definido pela Fifa.

O cenário do Chile é oposto. A seleção ocupa a última colocação da tabela, com 10 pontos em 16 partidas, e já não tem chances de classificação. A equipe vive momento de instabilidade e, após as derrotas na última data Fifa, Ricardo Gareca deixou o comando técnico, e Nicolás Córdova, treinador da seleção sub-20, assumiu de forma interina. Ele convocou nove possíveis estreantes, em uma lista marcada pela ausência de nomes históricos como Vidal, Sánchez e Aránguiz.





Para o Brasil, o confronto também terá caráter de observação. Ancelotti deve aproveitar para realizar testes e buscar novas alternativas na reta final de preparação para 2026. Será o terceiro jogo do treinador à frente da equipe, após o empate contra o Equador, fora de casa, e a vitória sobre o Paraguai, na Neo Química Arena.





As mudanças no time titular são certas. Suspenso, Vini Jr está fora, assim como Matheus Cunha, que se recupera de lesão. Na vitória sobre o Paraguai, ambos iniciaram entre os titulares. Dessa vez, Raphinha e Martinelli devem ser acompanhados por Estevão e João Pedro no setor ofensivo.

“Testei quatro atacantes e a ideia é jogar sem mudar muito o que fiz no jogo contra o Paraguai. O importante é que o time não perca o equilíbrio, mesmo com muitos atacantes", deixou claro Ancelotti, que seguiu: "Isso está entre as coisas mais importantes para mim, que é não perder o equilíbrio e ser forte defensivamente."





A seleção brasileira encerra sua participação nas Eliminatórias na próxima terça-feira (9), quando enfrenta a Bolívia, em El Alto, às 20h30.

FICHA TÉCNICA





Brasil

Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Estevão, Martinelli e João Pedro. Técnico: Carlo Ancelotti.



Chile

Vigoroux; Hormazábal, Paulo Díaz, Maripán e Gabriel Suazo; Loyola e Echeverría; Avarena, Luciano Cabral e Darío Osorio; Brereton Díaz. Técnico: Nicolás Córdova.



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 21h30

Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV), GETV (Youtube)





