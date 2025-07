Brasil enfrenta o México na AmericupW de basquete feminino

A seleção brasileira feminina de basquete enfrenta o México nesta sexta-feira (4), às 18h40, em Santiago, pelas quartas de final da AmericupW. As brasileiras chegam como favoritas na partida depois de obter 100% de aproveitamento na primeira fase ao superar Argentina, Canadá, República Dominicana e El Salvador, este último com contagem centenária (106 a 49).





Dirigida pela técnica norte-americana Pokey Chatman, a seleção brasileira tenta conquistar o bicampeonato seguido e manter a hegemonia do torneio - é o maior detentor de títulos com 6 conquistas, seguido de Cuba e Estados Unidos, ambos com 4.

As quartas de final terão ainda nesta sexta Estados Unidos x República Dominicana (12h40), Canadá x Colômbia (15h10) e Porto Rico x Argentina (21h10).

O vencedor da competição garante vaga na Copa do Mundo de basquete que acontecerá em 2026 na Alemanha.

Onde assistir: ESPN Brasil









