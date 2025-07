Brasil enfrenta o Paraguai, nesta terça, pela Copa América Feminina

O Brasil entra em campo nesta terça-feira (22), contra o Paraguai, em busca da classificação antecipada para as semifinais da Copa América Feminina. A partida da quarta rodada da fase de grupos da competição será às 21h (de Brasília) no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador.





Embora o Brasil leve a melhor no histórico e nunca tenha perdido para o Paraguai na Copa América, com cinco confrontos e cinco vitórias, o técnico Arthur Elias ressalta os perigos das adversárias e a atenção redobrada com os contra-ataques e a bola parada, principais características das paraguaias.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“O futebol paraguaio é forte, um jogo com linhas compactas, bastante agressivo na defesa, bastante eficiente, que sai muito forte em contra-ataques, com duelos e jogo de primeira e segunda bola”, analisou.





O Brasil não sofre gols há 10 partidas na Copa América Feminina. O último foi em 2018, na vitória por 3 a 1 sobre o Chile. Por isso, o outro desafio será o de segurar a artilheira da competição, a paraguaia Claudia Martinez, de apenas 17 anos, mas que já soma quatro gols.

Publicidade





“É uma jogadora que tem bastante talento, oportunista, disputa muitos duelos e tem as suas qualidades. A gente fica feliz quando aparecem essas jogadoras que são jovens e já conseguem fazer diferença em uma competição como a Copa América. Mas, confio mais nas minhas, sei que elas estão muito bem preparadas”, disse. A Seleção tem Kerolin, com três gols, na cola de Martinez na briga pela artilharia.





O jogo terá transmissão gratuita pela TV Brasil.

Publicidade









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.