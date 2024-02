Brasil fora das Olimpíadas amplia série de fiascos das seleções

O Brasil está em sexto lugar nas Eliminatórias e viu tabus acabarem. Por exemplo, perdeu em casa pela primeira vez nas Eliminatórias, logo para a Argentina, no Maracanã, em jogo com pancadaria.

Na principal feminina, o Brasil caiu da Copa do Mundo ainda na fase de grupos, não passando por adversários historicamente mais fracos, como a Jamaica. A solução imediata foi demitir a técnica Pia Sundhage e trazer Arthur Elias do Corinthians.





Na base, o efeito positivo que a conquista do Sul-Americano Sub-20 trouxe, sob o comando do próprio Ramon, não se sustentou. A seleção sub-20 foi eliminada para Israel nas quartas de final do Mundial.

Ramon até conquistou o ouro nos Jogos Pan-Americanos, mas trata-se de uma medalha que não passa perto da prateleira mais alta do time sub-23.





No Mundial Sub-17, o Brasil também caiu nas quartas de final. Levou 3 a 0. De quem? Da Argentina.





QUESTÃO ESTRUTURAL





O Brasil passou recentemente por problemas de representatividade no comando da CBF: Ednaldo Rodrigues chegou a ser afastado da presidência pela Justiça. Um dos argumentos para a volta dele foi a necessidade de enviar a lista dos convocados do Brasil para o Pré-Olímpico, já que a Fifa e a Conmebol não reconheciam a administração interina de José Perdiz. Ironicamente, o Brasil não vai a Paris-2024 de qualquer jeito.





Na seleção principal, Ednaldo adotou a estratégia inicial de concentrar o poder e as decisões. Ele não contratou um diretor para o setor ou um coordenador técnico. O trato era direto com o treinador no cargo. Foi Ramon no começo do ano, quando o Brasil perdeu para Marrocos e Senegal -só ganhou da Guiné. Foi com Fernando Diniz, quando vieram os tropeços nas Eliminatórias (empate com a Venezuela e derrotas para Colômbia e Argentina).

