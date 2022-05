Brasil garante bronze no Mundial de futebol de paralisados cerebrais

A seleção de futebol de paralisados cerebrais (PC) assegurou a medalha de bronze no Campeonato Mundial da modalidade, disputado em Salou (Espanha). O país garantiu o terceiro lugar no pódio neste domingo (15), após derrotar os Estados Unidos por 2 a 0, repetindo a campanha da edição anterior, há três anos.

Os brasileiros não se abateram com a derrota por 4 a 1 para o Irã na quinta-feira (12), pela semifinal. Aos 25 minutos da primeira etapa (cada tempo no futebol PC possui 30 minutos), Ângelo Matheus dividiu com o goleiro norte-americano na área e abriu o marcador, fazendo o quinto gol dele no Mundial. No último minuto, Evandro de Oliveira, de pênalti, garantiu o triunfo.

Foi a quinta vez que o Brasil finalizou o Mundial de futebol PC (que era conhecido como futebol de sete paralímpico) em terceiro lugar. Além de 2019, a seleção também foi bronze em 1998, 2001 e 2015. As melhores campanhas foram em 2003 e 2013, quando os brasileiros foram à final, mas ficaram com o vice-campeonato.





O Brasil encerrou o Mundial com cinco vitórias e apenas uma derrota, justamente para o Irã. Na primeira fase, a seleção bateu Tailândia (3 a 1), Alemanha (6 a 0) e Irlanda (3 a 0). Nas quartas, o triunfo foi sobre a rival Argentina (3 a 0).