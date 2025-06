Brasil inicia era Ancelotti fora de casa contra o Equador

O técnico Carlo Ancelotti estreia nesta quinta-feira (5) no comando da seleção brasileira na partida contra o Equador, no estádio Monumental, em Guayaquil, às 20h. O italiano chega com novidades para formar o time que vai a campo contra a seleção equatoriana, especialmente pela mudança no esquema tático. A tendência é que a equipe seja formada em um 4-4-2, com um meio-campo formado por um losango.





Em sua última entrevista coletiva antes da partida, o experiente treinador de 65 anos desconversou sobre o esquema, mas admitiu que sua tentativa será dar liberdade aos jogadores criativos da seleção brasileira.

"Vamos jogar. Não quero dizer que não sei, porque eu sei (como vamos jogar)", brincou Ancelotti.





"Eu gosto de uma equipe que não tenha uma identidade. Não quero deixar claro o que queremos fazer. Não uma equipe que defende em 4-4-2 ou no 4-3-3, não. Todos tem que defender, todos juntos. É imprescindível. A criatividade que tem os jogadores, uma equipe organizada com a bola, sem a bola também. Um futebol que nos permite jogar um futebol atrativo e se ligar na criatividade. Não posso falar que não podem driblar, eles sabem o que tem que fazer. Trabalhar sem a bola e a criatividade com ela", enfatizou.

Ancelotti admitiu que há uma expectativa em relação a Vinícius Júnior sob seu comando na seleção, já que foi com ele, no Real Madrid, que o camisa 7 se tornou o melhor jogador do mundo. O comandante do time brasileiro rasgou elogios ao atacante e o classificou como fundamental para sua ideia de jogo.





"Vini está bem, creio que recuperou do último problema (de lesão). Está bem, motivado como sempre. Esperávamos o melhor e creio que vai fazer. É um jogador muito, muito importante. Não sei se ainda fez seu melhor para fazer sua melhor versão na seleção, mas creio que tem tempo para fazer isso e vai ter a melhor versão, como faz no Real Madrid", deixou claro Carlo Ancelotti.

"É um jogador para a gente que é fundamental, não tem discussão nisso. Um jogador que sempre cumpre, fundamental pelas características que tem. Desequilibrante em todos os momentos. Vamos trabalhar para ter sua melhor versão aqui", concluiu.





Mesmo com a seleção brasileira presente e Carlo Ancelotti como atração, o estádio Monumental de Guayaquil não estará cheio, já que a seleção do Equador foi punida por conta de cantos discriminatórios nas arquibancadas. Como houve reincidência, foi aplicada uma multa, além do fechamento de 25% da capacidade do estádio na partida contra o Brasil. Portanto, o estádio que tem capacidade para 59 mil torcedores, vai receber no máximo 44 mil.

Em campo, o time comandado por Sebastián Beccacece vive momento de regularidade. O Equador é o vice-líder das Eliminatórias com 23 pontos e detém uma invencibilidade de sete jogos. Individualmente, a seleção equatoriana conta ainda com outra atração, já que o zagueiro titular, Willian Pacho, foi campeão da Champions League pelo PSG no último dia 31. Ele foi titular do time francês ao lado de Marquinhos.





FICHA TÉCNICA

Equador





Galindez; Ordóñez, Pacho, Hincapié e Estupiñan; Moisés Caicedo, Vite e Alan Franco; Castillo, Kendry Paez e Enner Valencia (Kevin Rodriguez). Técnico: Sebastián Beccacece

Brasil





Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro (Danilo) e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson e Estêvão (Andreas Pereira); Vinícius Júnior e Richarlison. Técnico: Carlo Ancelotti

Árbitro: Piero Maza (CHI)





Horário: 20h





Estádio: Monumental, Guayaquil (EQU)





Onde assistir: Globo (TV), Sportv (TV)