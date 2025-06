Brasil perde para a Itália no vôlei feminino e se mantém em quinto na tabela

São Paulo - A Seleção Brasileira de voleibol feminino foi superada pela Itália, campeã olímpica em Paris 2024, na manhã deste domingo (8), na última rodada da etapa da Liga das Nações no Rio de Janeiro. O triunfo da azzurra foi por 3 sets a 0.





Eleita a melhor jogadora do mundo em 2024, Paola Egonu foi a maior pontuadora entre as italianas, com 13 pontos. A brasileira Ana Cristina foi a maior pontuadora do jogo, com 16 pontos.





A equipe de José Roberto Guimarães encerra a primeira semana da competição com três vitórias e uma derrota. Anteriormente, havia derrotado República Tcheca e Estados Unidos por 3 sets a 0, e Alemanha por 3 sets a 2.





Com o resultado, a seleção se mantém com oito pontos na Liga das Nações. A Itália lidera com 11, enquanto Turquia e Polônia têm 10. A equipe verde e amarela volta à quadra no próximo dia 18, em duelo com a Bélgica, no começo da etapa na Turquia.





O Brasil busca o título inédito. Presente nas seis primeiras edições do torneio, a seleção foi finalista três vezes consecutivas entre 2019 e 2022, ficou em quarto em 2018 e 2024, e em quinto em 2023.