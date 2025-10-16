Brasil vai enfrentar seleções africanas em novembro

O Brasil encerrará o ano de 2025 com dois amistosos na Europa contra seleções africanas. No dia 15 de novembro, o time comandado por Carlo Ancelotti enfrentará Senegal, no Emirates Stadium, em Londres, às 13h (de Brasília). Três dias depois, no dia 18, o adversário será a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).





Os confrontos fazem parte do planejamento da comissão técnica para testar o elenco diante de diferentes estilos de jogo antes da Copa do Mundo de 2026. Após o fechamento das Eliminatórias, o Brasil realizou neste mês de outubro os dois amistosos na Ásia, contra Coreia do Sul e Japão, aplicando uma goleada por 5 a 0 nos coreanos e depois perdendo, de virada, por 3 a 2, para os japoneses.

O coordenador executivo de seleções, Rodrigo Caetano, explicou que a escolha dos adversários segue a linha de preparação definida por Ancelotti. “Queríamos enfrentar escolas distintas do futebol africano. Senegal é uma equipe tradicional, de muita força e habilidade, e a Tunísia representa uma escola mais leve e veloz. Serão desafios importantes”, afirmou.





Após os dois jogos de novembro, o calendário prevê mais dois amistosos em março de 2026, dessa vez contra seleções europeias. A CBF já negocia um jogo contra a França e avalia opções como Holanda e Croácia, dependendo da definição das repescagens europeias.

Amistoso de despedida





A menos de oito meses do Mundial, a entidade também discute detalhes da preparação final. Segundo informação publicada inicialmente pelo Ge, a tendência é que o grupo se apresente na Granja Comary na última semana de maio, logo após o término das principais ligas europeias, antes do embarque para os Estados Unidos. Há ainda a possibilidade de um amistoso de despedida no Maracanã, que serviria como último contato com o torcedor brasileiro. Vale lembrar que o último jogo do Brasil em casa nas Eliminatórias foi justamente no estádio, na vitória por 3 a 0 sobre o Chile.





A decisão final sobre essa partida, contudo, dependerá do sorteio dos grupos da Copa, marcado para 5 de dezembro, em Washington. Caso o Brasil caia em uma chave que exija deslocamento antecipado, a preparação poderá ser ajustada para começar já em solo americano.

Enquanto define os detalhes logísticos, Ancelotti pretende ampliar as observações no elenco e deve dar mais espaço a atletas que atuam no futebol brasileiro nos amistosos de novembro. "Falamos que essa e a próxima data Fifa são períodos de teste, e vamos seguir fazendo testes em novembro. Isso não muda a nossa ideia do que fazer", garantiu Ancelotti após a derrota para o Japão. A ideia é que a seleção chegue à data Fifa de março com poucos testes a fazer visando a lista final de 26 jogadores que serão convocados para a Copa.