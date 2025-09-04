Brasil vence a França e pega rival Itália na semifinal

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a França por 3 sets 0 (27/25, 33/31 e 25/19), nesta quinta-feira (4), pelas quartas de final do Campeonato Mundial, em Bangkok, Tailândia. Com a vitória, a equipe conquistou a vaga para a semifinal, onde enfrenta a Itália no próximo sábado, às 9h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv 2.





A ponteira Júlia Bergmann foi a maior pontuadora entre as brasileiras, com 17 acertos. “Queria primeiramente dar parabéns para o time da França, é impressionante o quanto elas evoluíram em tão pouco tempo. Estou muito feliz com a vitória, ganhamos de três a zero, mas foi muito disputado. Foram sets com parciais altas, e lutamos por cada ponto. Estou muito orgulhosa por essa luta, e estamos preparadas para a semifinal contra a Itália”, comentou Bergmann.





Segundo maior pontuadora do Brasil, com 13 pontos, a capitã Gabi elogiou o comportamento das companheiras. “Nós sabemos que é muito difícil chegar numa semifinal de Campeonato Mundial. Estou muito orgulhosa da equipe, que entrou em quadra com muita agressividade. A França fez um campeonato excepcional, e no jogo não desistiu em momento algum. Mas nós mostramos a mesma resiliência e a mesma capacidade de sair dos momentos difíceis", afirmou Gabi.





Brasileiras e italianas têm feitos duros confrontos recentemente. Pela Liga das Nações, a Itália venceu este ano duas vezes por 3 a 0 e 3 a 1, esta última na decisão do título. O Brasil, no entanto, derrotou as italianas por 3 a 2 em 2023 e 2024, pela Liga das Nações. Em 11 partidas, são 6 vitórias brasileiras e 5 derrotas.

Além de bicampeã da Liga das Nações, a Itália é a atual campeã e chega como favorita à semifinal do Mundial, título inédito para o técnico Zé Roberto Guimarães e o vôlei feminino brasileiro.

"Para o jogo contra a Itália, precisamos que nosso saque funcione bem, e que bloqueio, defesa e contra-ataques sejam com muita confiança e agressividade. Na final da Liga das Nações contra a Itália, nosso bloqueio e defesa funcionaram muito bem, mas não conseguíamos aproveitar as oportunidades de contra-ataque e ataque, que é o que estamos conseguindo desenvolver bastante nesse Mundial. Será uma partida difícil, mas acredito muito na capacidade da nossa equipe. São 14 jogadoras que vão fazer a diferença nessa semifinal”, analisou Gabi.

Com 12 pontos marcados, a oposta Rosamaria também comemorou a classificação. “Esse resultado foi muito importante, que nos leva para a tão sonhada semifinal. O segundo set foi uma virada de chave para nós, foi importante conseguir virar o placar. O time da França nos colocou em muita dificuldade, como sabíamos que seria, e foi um jogo muito duro. Ter mantido a lucidez nesse momento do segundo set foi muito importante para nossa equipe, onde não deixamos nossa energia abaixar. Agora, temos uma semifinal duríssima contra a Itália, o melhor time do mundo no momento. Estamos confiantes e acreditando bastante no nosso trabalho, que vem sendo bem-feito”, analisou ela.

